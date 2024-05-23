Ayşegül isminin anlamı nedir? Ayşegül ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Ayşegül isminin analizi

Bir bebeğe verilen ismin o bebeğin kişiliğini oluşturacağı düşüncesi vardır. Davranışlar, karakter özellikleri ve gelecek, bir çocuğa verilen isim ile ilişkilidir. Birçok kişinin çocuğuna vereceği ismi özenle düşünmesinin nedeni de budur. Bazı ebeveynler de çocuklarına verecekleri ismin dini anlamına daha fazla önem verir. İsmi ve İslami değeri en fazla merak edilenlerden biri de Ayşegül ismidir. Peki Ayşegül Kur’an’da geçiyor mu? Detaylar için kaydırın…

AYŞEGÜL İSMİNİN ANLAMI

Ayşegül isminin anlamı kulağa hoş ve huzurlu gelir. “Rahat ve huzur içinde yaşayan gül” gibi anlamlara gelen Ayşegül adının kökeni ise Araçpa’dır. Bu dilde “Aisha” adına karşılık gelir. Ayrıca Ayşegül, Farsça gül kelimesinden de türemiştir. İsme dair diğer anlamlar ise aşağıda derlenmiştir; Güleç ve güler yüzlü

Ay gibi parlak ve aydınlık

Neşeli

Rahat ve huzur içinde yaşayan

Gül Ülkemizde Ayşegül adını kullanan 149.962 kişi bulunur. Bunun yanı sıra; İstanbul’da bu ismi kullanan 149.962 kişi

Ankara’da Ayşegül adını kullanan 10.483 kişi

İzmir’de Ayşegül ismini taşıyan 6.523 kişi vardır. AYŞEGÜL KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Peki Ayşegül Kur’an’da geçiyor mu? İslam dinine göre yeni doğan bir bebeğe güzel anlamlı isim koymak uygun bulunur. Anne ve babaların en önemli sorumluluklarından biri olan isim koyma sürecinin öneminin altında çocuğun bu ismi hem dünyada hem de ahirette kullanması vardır. İslami yönü merak edilen isimlerden biri de Ayşegül’dür. Bu isim, doğrudan Kur’an-ı Kerim’de yer almaz. Ancak olumlu anlamları vardır ve uzun yıllardan beri kız çocuklarına koyulmaktadır.