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        Haberler Magazin Ayşen Gruda'yı canlandıracak oyuncu belli oldu - Magazin haberleri

        Ayşen Gruda'yı canlandıracak oyuncu belli oldu

        'Adile' adlı sinema filminde Ayşen Gruda'yı canlandıracak oyuncunun kim olduğu açıklandı. Gruda'ya 2018'de birlikte rol aldığı Elif Nur Kerkük hayat verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 13:43 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:43
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        'Ayşen Gruda' da belli oldu
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        BKM yapımı, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, başrolünü ise Meltem Kaptan’ın üstlendiği ‘Adile’ filminin çekimleri devam ediyor.

        Kemal Sunal'ı canlandıracak
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        Filmde Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Ayşen Gruda’ya genç oyuncu Elif Nur Kerkük hayat verecek. Filmde Adile Naşit’in yaşamı üzerinden bir dönemin sinema ve tiyatro dünyası yeniden canlanırken, o dönemin simge oyuncularından biri olan Gruda da Elif Nur Kerkük’ün yorumuyla perdeye taşınacak.

        Ayşen Gruda (1944 - 2019)

        ELİF NUR KERKÜK: AYŞEN GRUDA’NIN HER ROLÜNDE BAŞKA BİR RUH VARDI

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        Elif Nur Kerkük, rolüne hazırlanırken yalnızca Ayşen Gruda’nın filmlerini değil, skeçlerini ve röportajlarını da mercek altına almış; "Oynadığı ve ulaşabildiğim her şeyi izledim. Her rolde ayrı bir karaktere bürünmüş olması ve her karaktere işlediği farklı nüanslarıyla gerçekten inanılmaz.”

        Elif Nur Kerkük

        Ayşen Gruda ile geçmişte yollarının kesiştiğini de aktaran Elif Nur Kerkük, bir projede birlikte çalıştığını belirtti; "Orada kendisini yakından tanıma şansı bulmuştum. Öncelikle kendisine ‘domates güzeli’ denmesinden pek hoşlanmadığını söylemeliyim ama yaptığı skeçle gerçekten döneme imza atmıştır."

        'Çöpçüler Kralı' (Ayşen Gruda - Kemal Sunal - Şener Şen / 1978)

        Elif Nur Kerkük, bu rolün kendisi için özel bir deneyim olduğunu ise şu sözlerle anlattı: İlk defa bir role çalışırken, gerçek birini canlandırmanın ne kadar keyifli ama bir o kadar da zor olduğunu fark ettim. Diksiyonunda zamanın getirdiği detaylar ve harfleri karakteristik söyleyişi üzerine oldukça dikkatle çalıştım. Umarım hakkını vermişimdir.

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        #Adile
        #Adile Naşit
        #Ayşen Gruda
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