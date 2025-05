Ayşen Gruda'yı canlandıracak oyuncu belli oldu

BKM yapımı, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, başrolünü ise Meltem Kaptan’ın üstlendiği ‘Adile’ filminin çekimleri devam ediyor.

Filmde Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Ayşen Gruda’ya genç oyuncu Elif Nur Kerkük hayat verecek. Filmde Adile Naşit’in yaşamı üzerinden bir dönemin sinema ve tiyatro dünyası yeniden canlanırken, o dönemin simge oyuncularından biri olan Gruda da Elif Nur Kerkük’ün yorumuyla perdeye taşınacak.

Ayşen Gruda (1944 - 2019)

ELİF NUR KERKÜK: AYŞEN GRUDA’NIN HER ROLÜNDE BAŞKA BİR RUH VARDI

Elif Nur Kerkük, rolüne hazırlanırken yalnızca Ayşen Gruda’nın filmlerini değil, skeçlerini ve röportajlarını da mercek altına almış; "Oynadığı ve ulaşabildiğim her şeyi izledim. Her rolde ayrı bir karaktere bürünmüş olması ve her karaktere işlediği farklı nüanslarıyla gerçekten inanılmaz.”

Elif Nur Kerkük