Survivor 2024 All Star'a yedeklerden katılan Aysu Keskin kimdir?
Survivor'da yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım olmak üzere iki takım olarak karşımıza çıkan Survivor 2024 All Star'a yedeklerden katılan Aysu Keskin'in hayatı araştırılıyor. Peki, Survivor Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Aysu Keskin'in hayatı hakkında merak edilen bilgiler...
Survivor 2024 All Star'da Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen konseyde Kırmızı ve Mavi takıma katılacak olan iki kadın yarışmacıyı duyurdu. Mavi takıma katılan Aysu Keskin'in, Survivor yarışmasında sergileyeceği performans merak edilirken hayatı hakkında detayları haberimizde derledik. İşte Survivor Aysu Keskin'in hayatı ve kariyeri...
AYSU KESKİN HANGİ TAKIMDA?
Aysu Keskin Mavi takım için yarışacak.
AYSU KESKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Saadet Aysu Keskin 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Güzel basketbolcu kariyerine 2013'te TED Ankara Kolejliler'de başladı.
Son olarak Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin bugüne kadar; TED Ankara Kolejliler, Ordu Spor Kulübü, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol İhtisas, Bursa BüyükŞehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü, Samsun Basketbol İhtisas, İzmit Belediye Spor Kulübü'nde oynadı.