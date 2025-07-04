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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Aytaç Kara resmen Amedspor'da! - Futbol Haberleri

        Aytaç Kara resmen Amedspor'da!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki orta aha oyuncusu Aytaç Kara ile 2 yılık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 20:57 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:57
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        İstanbul'da bir otelde düzenlenen imza törenine Amed Sportif Faaliyetler Yönetim Kurulu üyelerinden Serdar Birtane, Nedim Dalga, Mehmet Demir ve Uğur Yasak katılırken, Aytaç Kara 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

        Diyarbakır ekibinin transferle ilgili yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz, Süper Lig tecrübesine sahip orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için anlaşmaya varmıştır. İstanbul'da gerçekleştirilen imza törenine Yönetim Kurulu Üyelerimiz Serdar Birtane, Nedim Dalga, Mehmet Demir ve Uğur Yasak katılmıştır. Aytaç Kara'ya Amedspor formasıyla üstün başarılar diliyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

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