Usta oyuncuya veda 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da koronavirüs nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybeden Ayten Erman için dün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

USTA OYUNCU DEFNEDİLDİ

İkindi vakti düzenlenen cenaze töreninde Erman'ın sevenleri, yakınları ve tiyatro camiasından isimler yer aldı. Ayten Erman'ın naaşı, cenaze namazı sonrası Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tiyatrocu Atilla Mete, “İyi bir arkadaşımızdı. Tiyatrocu arkadaşımızla kurumda beraberdik. Yolcu ettik." dedi.

“YAŞAYAN BİR KİTAPTI, EFSANEYDİ"

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, "Film-San üyesiydi. Bundan yaklaşık 8-9 sene önce Kavacık'taki Sanatçı Yaşam Evi'ne onu ben yerleştirdim. Çok güzel bir sohbetimiz vardı. Çok güzel öğütleri vardı. Yaşayan bir kitaptı, efsaneydi. Bana hep Adile Naşit ile Asuman Arslan'la ve Belkıs Dilligil ile yakın dostluklarını anlatırdı. Çok üzgünüm, Türk Sineması'nın çok önemli bir ismini kaybettik. Pandemi başlamadan birkaç ay önce görüştük en son. Pandemiden dolayı sadece telefonda görüşüyorduk." şeklinde konuştu.

"ONLAR GİBİ SANATÇILAR GERİ GELMİYOR"

Oyuncu Alaattin Karababa ise “Ayten Hanım güzel bir sanatçımızdı, onların tiyatroları ile büyüdük, yetiştik. Onlar gibi sanatçılar geri gelmiyor. Bu konuda da üzgünüm. Bütün büyüklerimizi kaybettik." ifadelerini kullandı.

AYTEN ERMAN HAKKINDA

Ayten Erman, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. "Tosun Paşa", "En Büyük Şaban", "Şendul Şaban" gibi filmlerin yanı sıra Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ile müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır.

"Cennet Mahallesi" (2004), "Kaygısızlar" (1994) ve "Bombacı" (1988) gibi yapımlarla tanınmıştır.