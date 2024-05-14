Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer, 84 yaşında hayata veda etti
Ayten Gökçer'den sevenlerini üzen haber geldi. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu Ayten Gökçer, 2017'de felç geçirmişti.
AYTEN GÖKÇER HAKKINDA
26 Ocak 1940'ta istanbul'da dünyaya gelen Ayten Gökçer, 1953'te Ankara Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümüne girdi.
1958'de Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer alan Gökçer, sinemaya 1965'te 'Taçsız Kral' adlı filmle başladı. Ancak daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı müzikalde 'Hürmüz' rolü ile başrolde oynadı. 1988'de devlet sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999'da 'Yılan Hikayesi' adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Ayten Gökçer, sanatçı Cüneyt Gökçer ile evliydi.