Ayten Gökçer hayatını kaybetti

1958'de Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer alan Gökçer, sinemaya 1965'te 'Taçsız Kral' adlı filmle başladı. Ancak daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı müzikalde 'Hürmüz' rolü ile başrolde oynadı. 1988'de devlet sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999'da 'Yılan Hikayesi' adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Ayten Gökçer, sanatçı Cüneyt Gökçer ile evliydi.