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        Haberler Magazin Ayten Gökçer kimdir, kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi? Ayten Gökçer filmleri ve dizileri

        Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi?

        Usta oyuncu Ayten Gökçer hayatı milyonların gündeminde yer alıyor. 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosuna giren usta oyuncu sinemaya 1965'te Taçsız Kral adlı filmle başladı. Sayısız dizi ve filmlerde rol alan Ayten Gökçer'n hayatı, filmleri, dizileri merak konusu oldu. Uzun süredir sağlık probleri yaşayan usta oyuncunun vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Peki Ayten Gökçer kimdir, kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi? İşte Ayten Gökçer filmleri, dizileri ve hakkında merak edilenleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 09:25 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:25
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        Ünlü duayen oyuncu Ayten Gökçer hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu Gökçer’in biyografisi merak konusu oldu. Asıl adı Ayten Kaçmaz olan Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve gelmiştir. Peki Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi?

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        AYTEN GÖKÇER NEDEN ÖLDÜ?

        Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu Ayten Gökçer, 2017'de felç geçirmişti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

        İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayten Gökçer'in vefatının ardından, "Sinema ve tiyatromuzun değerli ismi Ayten Gökçer’in vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allan’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" mesajını yayımladı.

        Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da Ayten Gökçer için, "Tiyatronun ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer’in vefat haberini aldık, çok üzgünüm. Ailesine, sevdiklerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

        AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

        Asıl adı Ayten Kaçmaz olan Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı.

        Sinemaya 1965'te "Taçsız Kral" adlı filmle başlayan Gökçer, daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Ayten Gökçer, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı. Gökçer, 1999 yılında "Yılan Hikayesi" adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. 1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var.

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        KAZANDIĞI ÖDÜLLER

        1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. Gökçer'in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:

        1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü

        1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü

        1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü

        1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü

        1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü

        1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü

        1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü

        1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü

        1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü

        1997 Türk İş Kadınları Derneği En İyi Sanatçı ödülü

        TİYATRO OYUNLARI

        Yönettiği oyunlar

        Balerin (oyun) : Arne Sokouen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998

        Rol aldığı oyunlar

        Ustalar Sınıfı (Maria Callas) : Terrence McNally - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997

        Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

        Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

        Kim Korkar Hain Kurttan? : Edward Albee - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986

        Gecikenler : Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

        My Fair Lady : Gabriel Pascal\George Bernard Shaw\Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

        Tarla Kuşuydu Juliet : Efraim Kişon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

        Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973 - 1980

        Hastalık Hastası : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

        Mança'lı Don Kişot : Dale Wasserman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971

        Lisistrata : Aristophanes - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969

        Cadı Kazanı : Arthur Miller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969

        Altıncı Henri : Luigi Pirandello - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967

        My Fair Lady : Gabriel Pascal\George Bernard Shaw\Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966

        Kaktüs Çiçeği : Pierre Barillet\Jean-Pierre Gredy - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966

        Vanya Dayı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964

        Onunikinci Gece : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1963

        Woyzeck : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

        Öp Beni Kate : Bella Spewack\Sam Spewack - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

        Andora : Max Firch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

        Don Huan : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

        Lense ile Lena : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

        Bernarda Alba'nın Evi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1961

        Hortlaklar : Henrik İbsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960

        Klinik Bir Vaka : Dino Buzzati - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959

        Hırsız (oyun) : Georges de Tervaque - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958

        Evlat Evlattır : Eduardo De Filippo - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958

        Haftabaşı : John Boynton Priestley - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957

        Aşk Acısı : Marcel Achard - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957

        Tufan (oyun) : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

        Su Kızı : Jean Giraudoux - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

        Polyanna : Eleanor H. Porter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

        Finten : Abdülhak Hamit Tarhan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

        Bu Gece Başka Gece : Reşat Nuri Güntekin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

        Son Durak (oyun) : Muvaffak İhsan Garan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955

        Mavi Kuş : Maurice Maeterlinck - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955

        Oyuncakçı Dede : Mümtaz Zeki Taşkın - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955

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        AYTEN GÖKÇER’İN YER ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

        1965: Taçsız Kral
        1967: 501 Numaralı Hücre
        1967: İçli Kız Funda
        1972: Damdaki Kemancı
        1973: Anneler Günü
        1980: IV. Murat
        1981: Bağdat Hatun
        1988: Önce Canan
        1991: Elif Ana
        1999: Yılan Hikâyesi (dizi)
        2003: Patron Kim? (dizi)
        2005: Çat Kapı (dizi)
        2008: Hoşçakal Güzin
        2017: İstanbul Kırmızısı

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