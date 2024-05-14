AYTEN GÖKÇER NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu Ayten Gökçer, 2017'de felç geçirmişti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayten Gökçer'in vefatının ardından, "Sinema ve tiyatromuzun değerli ismi Ayten Gökçer’in vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allan’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" mesajını yayımladı.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da Ayten Gökçer için, "Tiyatronun ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer’in vefat haberini aldık, çok üzgünüm. Ailesine, sevdiklerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Asıl adı Ayten Kaçmaz olan Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı.

Sinemaya 1965'te "Taçsız Kral" adlı filmle başlayan Gökçer, daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Ayten Gökçer, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı. Gökçer, 1999 yılında "Yılan Hikayesi" adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. 1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var.