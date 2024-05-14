Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi?
Usta oyuncu Ayten Gökçer hayatı milyonların gündeminde yer alıyor. 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosuna giren usta oyuncu sinemaya 1965'te Taçsız Kral adlı filmle başladı. Sayısız dizi ve filmlerde rol alan Ayten Gökçer'n hayatı, filmleri, dizileri merak konusu oldu. Uzun süredir sağlık probleri yaşayan usta oyuncunun vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Peki Ayten Gökçer kimdir, kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi? İşte Ayten Gökçer filmleri, dizileri ve hakkında merak edilenleri
Ünlü duayen oyuncu Ayten Gökçer hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu Gökçer’in biyografisi merak konusu oldu. Asıl adı Ayten Kaçmaz olan Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve gelmiştir. Peki Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi?
AYTEN GÖKÇER NEDEN ÖLDÜ?
Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu Ayten Gökçer, 2017'de felç geçirmişti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.
İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayten Gökçer'in vefatının ardından, "Sinema ve tiyatromuzun değerli ismi Ayten Gökçer’in vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allan’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" mesajını yayımladı.
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da Ayten Gökçer için, "Tiyatronun ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer’in vefat haberini aldık, çok üzgünüm. Ailesine, sevdiklerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
AYTEN GÖKÇER KİMDİR?
Asıl adı Ayten Kaçmaz olan Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı.
Sinemaya 1965'te "Taçsız Kral" adlı filmle başlayan Gökçer, daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Ayten Gökçer, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı. Gökçer, 1999 yılında "Yılan Hikayesi" adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. 1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var.
KAZANDIĞI ÖDÜLLER
1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. Gökçer'in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:
1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü
1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü
1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü
1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü
1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü
1997 Türk İş Kadınları Derneği En İyi Sanatçı ödülü
TİYATRO OYUNLARI
Yönettiği oyunlar
Balerin (oyun) : Arne Sokouen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998
Rol aldığı oyunlar
Ustalar Sınıfı (Maria Callas) : Terrence McNally - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997
Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Kim Korkar Hain Kurttan? : Edward Albee - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986
Gecikenler : Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
My Fair Lady : Gabriel Pascal\George Bernard Shaw\Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
Tarla Kuşuydu Juliet : Efraim Kişon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973 - 1980
Hastalık Hastası : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972
Mança'lı Don Kişot : Dale Wasserman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971
Lisistrata : Aristophanes - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969
Cadı Kazanı : Arthur Miller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969
Altıncı Henri : Luigi Pirandello - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967
My Fair Lady : Gabriel Pascal\George Bernard Shaw\Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966
Kaktüs Çiçeği : Pierre Barillet\Jean-Pierre Gredy - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966
Vanya Dayı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964
Onunikinci Gece : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1963
Woyzeck : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Öp Beni Kate : Bella Spewack\Sam Spewack - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Andora : Max Firch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Don Huan : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Lense ile Lena : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Bernarda Alba'nın Evi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1961
Hortlaklar : Henrik İbsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960
Klinik Bir Vaka : Dino Buzzati - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959
Hırsız (oyun) : Georges de Tervaque - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958
Evlat Evlattır : Eduardo De Filippo - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958
Haftabaşı : John Boynton Priestley - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957
Aşk Acısı : Marcel Achard - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957
Tufan (oyun) : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Su Kızı : Jean Giraudoux - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Polyanna : Eleanor H. Porter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Finten : Abdülhak Hamit Tarhan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Bu Gece Başka Gece : Reşat Nuri Güntekin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Son Durak (oyun) : Muvaffak İhsan Garan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955
Mavi Kuş : Maurice Maeterlinck - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955
Oyuncakçı Dede : Mümtaz Zeki Taşkın - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955
AYTEN GÖKÇER’İN YER ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER
1965: Taçsız Kral
1967: 501 Numaralı Hücre
1967: İçli Kız Funda
1972: Damdaki Kemancı
1973: Anneler Günü
1980: IV. Murat
1981: Bağdat Hatun
1988: Önce Canan
1991: Elif Ana
1999: Yılan Hikâyesi (dizi)
2003: Patron Kim? (dizi)
2005: Çat Kapı (dizi)
2008: Hoşçakal Güzin
2017: İstanbul Kırmızısı