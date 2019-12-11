Ayva Reçeli Tarifi, Nasıl Yapılır?
Ayva reçeli nasıl yapılır? Ayvaların taze olması tarif için çok önemli. Ayvanızın çekirdekleri reçelinize güzel bir renk verecektir. Ayva reçelinizi soğumadan kavanozları doldurmalı serin bir yerde saklayıp o şekilde servis edilmeli.
Ayva Reçeli Malzemeler:
- 4 adet ayva
- 4,5 su bardağı toz şeker
- 5 su bardağı su
- Yarım limon suyu
- Birkaç adet karanfil
Ayva Reçeli Yapımı:
- Öncellikle ayvaları yıkayıp kabuklarını soyalım ve ufakça doğrayalım.
- Daha sonra ayvanın çekirdeklerini alıp bir tülbentle sardığımız ayva çekirdeklerini 5 su bardağı suyla orta ateşte kaynamaya bırakın.
- Kaynamaya başlayınca altını kısıp arada kontrol edelim.
- Ayvalar yumuşayıncaya kadar pişirelim.
- Yumuşayan ayvaların üzerine toz şekeri ve limon suyunu ekleyelim.
- 10 dakika daha kaynatalım.
- Rengi dönünce ve koyulaşınca ocaktan alalım.
- Ocaktan alalım kavanozlara dolduralım.
- İstediğimiz zaman servis edelim.
YORUMLAR