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Ayva Reçeli Tarifi, Nasıl Yapılır?

Ayva reçeli nasıl yapılır? Ayvaların taze olması tarif için çok önemli. Ayvanızın çekirdekleri reçelinize güzel bir renk verecektir. Ayva reçelinizi soğumadan kavanozları doldurmalı serin bir yerde saklayıp o şekilde servis edilmeli.

Ayva Reçeli Malzemeler:

4 adet ayva

4,5 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

Yarım limon suyu

Birkaç adet karanfil

Ayva Reçeli Yapımı: