Ayva; Türkiye'de bolca bulunan bir kış meyvesidir. Ayvanın içi, dışı, çekirdeği, yaprağı, kendisi her bakımdan faydalıdır. Sizler için ayva yaprağının faydalarını araştırdık. Ses tellerini yumuşatan ve uykusuzluğa çare olan ayva yaprağına dair merak edilen her şey bu yazımızda sizleri bekliyor.

Ayva Yaprağının Faydaları Nelerdir?

Bronşit Ve Öksürük İçin Faydalıdır: Ayva yaprağının kaynatılmasıyla yapılan çay; bronşit rahatsızlığı olanlar için faydalıdır. Ayva yaprağı her derde deva diye fazla kullanmak ve sürekli kullanmak doğru değil. Günde 2 fincan yeterlidir. Bronşit gibi inatçı öksürüğü kesmek için de aynı çaya devam etmek öksürüğü kesmeye yarıyor.

Ayva yaprağının kaynatılmasıyla yapılan çay; bronşit rahatsızlığı olanlar için faydalıdır. Ayva yaprağı her derde deva diye fazla kullanmak ve sürekli kullanmak doğru değil. Günde 2 fincan yeterlidir. Bronşit gibi inatçı öksürüğü kesmek için de aynı çaya devam etmek öksürüğü kesmeye yarıyor. Ayva Yaprağı Lapası: Boğazınızdaki bademcik iltihabı veya benzeri bir nedenden dolayı oluşan şişliği indirmek için ayva yaprağı lapasını kullanabilirsiniz. Bunun için ayva yapraklarını kıyın ve yumuşayıncaya kadar kaynatın. Elinizle dokunacak kadar soğuduğunda karıştırarak lapa haline getirin. Bir tülbent yardımıyla boğazınıza sarın. Boğaz ağrınızı dindirerek şişliğinin gitmesine fayda sağlayacaktır.

Boğazınızdaki bademcik iltihabı veya benzeri bir nedenden dolayı oluşan şişliği indirmek için ayva yaprağı lapasını kullanabilirsiniz. Bunun için ayva yapraklarını kıyın ve yumuşayıncaya kadar kaynatın. Elinizle dokunacak kadar soğuduğunda karıştırarak lapa haline getirin. Bir tülbent yardımıyla boğazınıza sarın. Boğaz ağrınızı dindirerek şişliğinin gitmesine fayda sağlayacaktır. Ayva yaprağı kürleri, regl döneminde yaşanan ağrıların hafiflemesini sağlar.

Aç karnına içilen ayva yaprağı çayı vajinadaki akıntıyı dindirir.

Ayva yaprağı ile yapılan lapa; boğaza sarıldığında boğaz ağrılarını geçirir.

Karaciğerin düzgün çalışmasına yardımcıdır. Karaciğeri temizler.

Midede oluşan yaralara özellikle ülsere iyi gelir.

Ses tellerini yumuşatır.

Uykusuzluk sorunu yaşayanlar yatmadan ayva çayı tüketebilir.

Ayva yaprağı çayı düzenli tüketilirse hemoroitte oluşan rahatsızlıklar hafifler.

Vücudu rahatlatır ve stresi azaltır.

Çarpıntı problemi yaşayanlar ayva yaprağı çayından içebilir.

İshal problemini kısa sürede keser.

Vücudun güzelleşmesini sağlayan ayva yaprağı çayı ile banyo edilmelidir.

Ateşin düşmesini sağlar.

Kalp hastalıklarından korur.

Sindirim sisteminde oluşabilecek zararlı mikroplara karşı koruyucudur.

Anemi rahatsızlığı olanlar kullanarak kan oranlarını yükseltebilir.

Ayva yaprağı; hazımsızlık sorunu için yararlıdır.

Aft gibi ağızda çıkan yaralara iyi gelir.

Ses tellerinin yumuşamasını sağlar.

Soğuk algınlığına bağlı semptomların şiddetini azaltır.

Kan şekerini dengeler.

Göz kuruluğunu önler.

Böbreklerin sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirmesini mümkün kılar.

Ayva Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır?

Ayva yaprağı çayı yapacak olanların bilmesi gereken önemli bir şey vardır. Çok kaynatmamaktır. Çok kaynadığında özelliğini yitirmektedir.

4 bardak su, 5 tane ayva yaprağı.

Hazırlanışı: 1 litre suyu kaynatın ve ayva yapraklarını ilave edip 2 – 3 dakika daha kaynatın. Karışımı 5 dakika bekletip süzün. Hiçbir tatlandırıcı ilave etmeden için. Tadını beğenmediyseniz çok az bal ekleyebilirsiniz.

Regl Ağrıları ve Adet Kanamalarına Ayva Yaprağı Kürü Nasıl Yapılır?

1 bardak su, 3 adet ayva yaprağı.

Hazırlanışı: Suyu kaynatın ve ayva yapraklarını kaynayan suya ekleyip 2 dakika daha kaynatın. Ardından karışımı süzün. Regl ağrılarınızın ve adet kanamalarının fazla olduğu zaman günde 2 kez tüketebilirsiniz.

Ayva Yaprağının Zararları Nelerdir?

Ayva yapraklarını çiğ tüketmeyin. Kabızlık yapıcı özelliği bulunan ayva yaprağını, kabızlık sorunu yaşayanlar tüketmemelidir. Ayvanın kendisi de yaprağı da tansiyonun yükselmesinde etkilidir. Bundan dolayı yüksek tansiyon hastaları tüketmemelidir.