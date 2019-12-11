Ayvalı kereviz tarifi, nasıl yapılır?

Ayvalı kereviz nasıl yapılır? Ayvanın mide reflüsüne çok iyi geldiği söylenir. Ayva ve kereviz birleşince muhteşem sağlık deposu olan ayvalı kereviz tarifiyle karşınızdayız.
Ayvalı kereviz malzemeler:
- 3 adet kereviz
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 su bardağı sıcak su
- 2 kereviz sapı
- 1 kuru soğan
- 1 ayva
- 1 portakal suyu
- 2 havuç
- Tuz
Ayvalı kereviz yapımı:
- Kereviz ve ayvanın kabuğunu soyup iri iri doğrayın ve limonlu su içerisinde bekletin.
- Kerevizin saplarını 2 cm kalınlığında doğrayın.
- Soğanın kabuğunu soyup küp olarak doğrayıp zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.
- Ayva, kereviz, kereviz sapı ve havucu ekleyip 3 dakika daha kavurun.
- Üzerine sıcak su ve portakal suyunu ekleyip pişirmeye devam edin.
- Tuzunu atıp kapağını kapatarak kısık ateşte pişirin.
- Yumuşayana kadar pişirin. Ilık olarak servis edin.
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