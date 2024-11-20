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        Haberler Gündem Ayvalık açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Ayvalık açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 00:50 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:50
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        Ayvalık açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.

        Bölgeye doğru Sahil Güvenlik botu "KB-32" ile harekete geçen ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan bottaki 19'u çocuk 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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