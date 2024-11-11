Ayvens kiralamadan mobiliteye dönüyor

ALD Automotive ve LeasePlan'in 2023 sonunda güç birliği yapması ile yeni küresel markası Ayvens hayata geçmişti.

Bu birleşme ile toplam araç parkı 3.3 milyon adede çıkan yeni şirketin, 42 ülkede faaliyet göstermesi bekleniyor.

Ayvens'in Türkiye'deki gelecek hedefleri ile ilgili olarak önceki günlerde açıklamalarda bulunan Ayvens Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, 30 bin araçlık bir filo ile yola devam ettiklerini söyledi.

Birleşmeden doğan şirketin sektördeki konumu hakkında bilgiler paylaşan Oktay, "Leaseplan, uzun dönem filo kiralamada dünyanın en büyük şirketiydi. ALD de dünyanın ikinci büyük şirketiydi. Yeni yapımız, 2 tane en büyük oyuncunun birleştiği çok daha büyük bir oyuncunun ortaya çıktığı bir yapı. Globalde yılda 900 bin araç alıyor artık Ayvens" dedi.

'MÜŞTERİYE GÖRE ULAŞIM SETİ TASARLAYACAĞIZ' Yeni şirketi mobilite hizmetleri ile öne çıkarmak istediklerini de anlatan Oktay, "Müşterilerimizle olan ilişkimizde sadece 'al bu arabayı kirala 3-4 sene kullan sonra bize iade et sana yenisini verelimden' ziyade biraz daha artık senin ihtiyacın nedir noktasına gelmek istiyoruz. Hedefimiz insanlara bu çoklu aracı kullanmayı çok kolay bir şekilde sağlamak. Bu hemen bugünden yarına olacak bir şey de değil ama hedefimiz standart düz bir kiralama oyuncusu olmaktan çıkıp artık müşterilerimizin her türlü mobilite ihtiyacını sağlayacak bir şirket olmak" ifadelerini kullandı.