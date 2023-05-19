“UMARIM UEFA ÜZERİNE GİDER”

West Ham Teknik Direktörü David Moyes ise şunları söyledi: Ne olduğunu ve neden olduğunu açıklayamam. Oyuncular aile bölümünde yer aldığı için dahil oldular… Bu muhtemelen tepkinin nedeniydi. Bu geceyi olumsuz etkilemesini istemem çünkü West Ham taraftarları sorun aramıyordu. Umarım UEFA bunun üzerine gider. Ailem oradaydı ve o bölümde arkadaşlarım vardı. Uzaklaşmaya çalışacaklarını umuyordum… Çünkü çok mutlu olduğum için fark etmedim. Güvenlik beni içeri almaya çalıştı, ancak oyuncularımın dahil olmadığından emin olmam gerekiyordu.