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AZ Alkmaar-West Ham maçında olaylar çıktı! Holiganlar futbolcuların ailelerine saldırdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar ile West Ham United arasında oynanan maçın ardından tribünde olaylar çıktı. Turu geçen West Ham futbolcularının ailelerinin olduğu bölüme Hollandalı holiganlar saldırırken, 'Knollsy' olarak bilinen İngiliz taraftarın tek başına saldırıya karşı koyması dikkat çekti.

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  • AZ Alkmaar-West Ham maçında olaylar çıktı! Holiganlar futbolcuların ailelerine saldırdı

    Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar ile West Ham United arasında oynanan ve İngiliz ekibinin 1-0 kazanarak finale yükseldiği maç sonrası ortalık karıştı. 

     
  • AZ Alkmaar-West Ham maçında olaylar çıktı! Holiganlar futbolcuların ailelerine saldırdı

    Tribünde yer alan West Ham futbolcularının aileleri, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşarken, Hollandalı holiganların saldırısına uğradı. 
  • AZ Alkmaar-West Ham maçında olaylar çıktı! Holiganlar futbolcuların ailelerine saldırdı

    Baştan ayağa simsiyah kıyafetler giyen holiganlar, West Ham taraftarlarının bulunduğu tribüne zorla girerek İngilizlere saldırmaya başladı.
  • AZ Alkmaar-West Ham maçında olaylar çıktı! Holiganlar futbolcuların ailelerine saldırdı

    Bunun üzerine West Ham futbolcuları Michail Antonio, Flynn Downes, Lucas Paqueta ve Said Benrahma ailelerini korumak için reklam panolarından atlayıp tribüne koştu.

     
  • AZ Alkmaar-West Ham maçında olaylar çıktı! Holiganlar futbolcuların ailelerine saldırdı

    Bu arada, Thilo Kerher’ın sevgilisini savunmak için harekete geçen ‘Knollsy’ olarak bilinen yaşlı bir West Ham taraftarı, sosyal medyada övgüler aldı. Knollsy, Hollandalı holiganlara yumruklarıyla direnirken, araya giren güvenlik görevlileri grupları ayırdı. 
  • AZ Alkmaar-West Ham maçında olaylar çıktı! Holiganlar futbolcuların ailelerine saldırdı

    Kavgaya şahit olan bir West Ham taraftarı, sosyal medyadan Knollsy’ye teşekkür ederek, "Biraz açıklama yapayım; Thilo Kerher’ın sevgilisinin arkasında oturuyorduk. Knollsy, endişelenmiş ve merdiven boşluğunun üstüne çıktı, Alkmaar taraftarlarının saldırısına karşı koydu. O harika bir adam ve o an doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptı. O taraftarları durdurdu." ifadesini kullandı.
  • AZ Alkmaar-West Ham maçında olaylar çıktı! Holiganlar futbolcuların ailelerine saldırdı

    “AİLELERİMİZ İÇİN ENDİŞELENDİK”

    West Ham kalecisi Alphonse Areola olayların ardından yaptığı açıklamada, “Maçı izleyen ailem vardı. Onlar hakkında biraz endişe duyduk. Güvenlik özellikle bu tür etkinliklerde en önemli şeydir ve ailelerimiz hakkında endişeliydik.” dedi. 
  • AZ Alkmaar-West Ham maçında olaylar çıktı! Holiganlar futbolcuların ailelerine saldırdı

    “UMARIM UEFA ÜZERİNE GİDER”

    West Ham Teknik Direktörü David Moyes ise şunları söyledi: Ne olduğunu ve neden olduğunu açıklayamam. Oyuncular aile bölümünde yer aldığı için dahil oldular… Bu muhtemelen tepkinin nedeniydi. Bu geceyi olumsuz etkilemesini istemem çünkü West Ham taraftarları sorun aramıyordu. Umarım UEFA bunun üzerine gider. Ailem oradaydı ve o bölümde arkadaşlarım vardı. Uzaklaşmaya çalışacaklarını umuyordum… Çünkü çok mutlu olduğum için fark etmedim. Güvenlik beni içeri almaya çalıştı, ancak oyuncularımın dahil olmadığından emin olmam gerekiyordu.

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