Az malzeme ile şaşırtan lezzet: Kahvaltı sofralarınızı zenginleştirecek French toast tarifi!
Kahvaltıda kısa sürede hazırlanan ama etkisi uzun süren lezzetler her zaman ilgi görür. French toast da bu beklentiyi karşılayan basit ama doyurucu bir tarif. Evdeki malzemelerle dakikalar içinde hazırlanabiliyor ve farklı sunumlarla zenginleşiyor. İşte detaylar…
Güne tatlı bir başlangıç yapmak isteyenlerin ilk aklına gelen tariflerden biri French toast oluyor. Hem pratik hem de yaratıcı dokunuşlara açık olmasıyla dikkat çekiyor. Klasikten uzaklaşmadan kendi zevkinize göre uyarlayabileceğiniz bu tarif, her sofraya uyum sağlıyor. Detaylar haberimizin devamında…
MALZEMELER
French toast hazırlamak için gereken malzemeler oldukça basit:
4 dilim bayatlamış brioche, tost ekmeği veya baget
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı vanilya
Bir tutam tuz
KARIŞIMIN HAZIRLANMASI
İlk adım, ekmek dilimlerinin kaplayacağı genişlikte bir kap hazırlamak. Yumurtalar bu kaba kırılır ve çırpılır. Ardından süt, şeker, tarçın, vanilya ve tuz eklenir.
Karışım pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpmaya devam edilir.
Bu aşamadaki denge önemlidir; karışım çok sıvı kalırsa ekmek tadı zayıf olur, çok yoğun olursa pişerken içi hamurlaşır. Homojen bir akışkanlık ideal sonuç verir.
EKMEĞİN HAZIRLANMASI
Ekmek dilimlerinin bir yüzü karışıma batırılır ve birkaç saniye bekletilir. Sonra diğer yüzü çevrilir ve aynı süre tutulur.
Amaç, ekmeğin karışımı emmesi fakat parçalanacak kadar yumuşamamasıdır. Bayat ekmeklerin tercih edilmesi bu yüzden önemli; tazeler çok hızlı dağılır.
PİŞİRME AŞAMASI
Tava orta ateşte ısıtılır ve küçük bir parça tereyağı eklenir. Tereyağı eriyip hafif köpüklenince ekmek dilimleri tavaya yerleştirilir. Her bir yüzey 2–3 dakika kadar pişirilir. Renk altın tonuna döndüğünde çevirmek gerekir.
Çok yüksek ateş, dışı yakıp içini çiğ bırakacağı için önerilmez. Dilimler tavadan alındığında dışı hafif çıtır, içi yumuşak bir doku ideal kabul edilir.
SERVİS VE SON DOKUNUŞLAR
Pişen French toast dilimleri servis tabağına alınır. Üzerine pudra şekeri elenir veya akçaağaç şurubu gezdirilir. Taze meyve, fındık ezmesi, bal veya çikolata sosuyla çeşitlendirmek mümkündür. Daha hafif bir servis isteyenler yoğurt ve meyve kombinasyonuna yönelebilir. Afiyet olsun!