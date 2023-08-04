Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 4 Ağustos Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 4 Ağustos Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

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Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla artçı sarsıntı ve deprem meydana gelmektedir. Yaşanan depremler son dakika olarak AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılmaya devam ediyor. Deprem olduğunu düşünen, depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde deprem oldu?" Sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika depremler listesi...