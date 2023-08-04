Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 4 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
Türkiye genelinde yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak 4 Ağustos saat 03:01'de Osmaniye Selimiye'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem olduğunu düşünenler, "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 4 Ağustos Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla artçı sarsıntı ve deprem meydana gelmektedir. Yaşanan depremler son dakika olarak AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılmaya devam ediyor. Deprem olduğunu düşünen, depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde deprem oldu?" Sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika depremler listesi...
4 AĞUSTOS DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
4 Ağustos Cuma günü Osmaniye'de ve Akdeniz'de deprem meydana geldi.
OSMANİYE'DE KORKUTAN DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 4 Ağustos saat 03:01'de Osmaniye Selimiye'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiç
AKDENİZ 3.5 İLE SALLANDI
Akdeniz Antalya Körfezi saat 09:18'de 3.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.
4 AĞUSTOS KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
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