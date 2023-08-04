Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 4 Ağustos Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

        Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 4 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

        Türkiye genelinde yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak 4 Ağustos saat 03:01'de Osmaniye Selimiye'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem olduğunu düşünenler, "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 4 Ağustos Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla artçı sarsıntı ve deprem meydana gelmektedir. Yaşanan depremler son dakika olarak AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılmaya devam ediyor. Deprem olduğunu düşünen, depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde deprem oldu?" Sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika depremler listesi...

        2

        4 AĞUSTOS DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        4 Ağustos Cuma günü Osmaniye'de ve Akdeniz'de deprem meydana geldi.

        3

        OSMANİYE'DE KORKUTAN DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 4 Ağustos saat 03:01'de Osmaniye Selimiye'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiç

        4

        AKDENİZ 3.5 İLE SALLANDI

        Akdeniz Antalya Körfezi saat 09:18'de 3.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.

        5

        4 AĞUSTOS KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"