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        Haberler Dünya Az pişirdiği balık yüzünden et yiyen bakteriye yakalanan kadının dört uzvu birden kesildi

        Az pişirdiği balık yüzünden et yiyen bakteriye yakalanan kadının dört uzvu birden kesildi

        40 yaşındaki Laura Barajas, evde az pişirerek tükettiği balık yüzünden rahatsızlandı. Yapılan tetkiklerde Laura'nın balıktan ölümcül bir bakteri kaptığı anlaşıldı. Genç kadının hayatta kalması için dört uzvu birden kesildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 10:14 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:14
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        40 yaşındaki Laura Barajas, üç çocuğu ile birlikte San Jose, Kaliforniya'da yaşıyordu. Genç kadın Temmuz ayında yerel bir pazardan balık satın aldı. Balığı az pişiren Laura, yemekten kısa bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf: GoFundMe

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        Laura, bir anda solunum cihazı ve monitörlerle çevrilmiş halde kendini buldu; durum gözüktüğünden daha kötüydü. Laura'nın tükettiği balıkta az pişmiş deniz ürünlerinde bulunabilen agresif 'vibrio vulnificus bakterisi'ne rastlanmıştı. Bu bakteri türü halk arasında 'et yiyen' olarak da biliniyor.

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        Laura, bakterinin yıkıcı etkisinen kurtulmak ve hayatta kalmak için acilen ameliyata alındı; kolları ve bacakları kesildi.

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        Laura'nın zorlayıcı sağlık durumunun üstüne; kabarık hastane faturası ve genç kadının biten sağlık izni her şeyi daha da çıkamaz sürükledi. Laura'nın arkadaşı Anna Messina tarafından GoFundMe'de bağış toplanmaya başladı ve şu ana kadar toplanan bağışlar 110 bin doları aştı.

        Kaynak: NY Post

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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