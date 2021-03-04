Obeziteli bireylerde ayrımcılık ve damgalama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkSağlıklı BeslenmeObezite"Az ye!" deyince bakın ne oluyor... Ağır yaşıyor ağır damgalanıyorlar! - Haberler
ABONE OL

Obeziteli bireylerde ayrımcılık ve damgalama

Obeziteli birey olarak yaşamak kolay değil. Çoğumuzun aklına bile gelmeyen şeyler onlar için travmatik sonuçlara yol açabiliyor. Toplu taşımada boş olan koltuğa sığıp sığmama endişesinden, MR cihazlarında 120 kilo sınırı nedeniyle “Eyvah ya beni kabul etmezlerse!” paniğine kadar çok sayıda mutsuzluk nedeni var yaşamlarında. Yapılan çalışmalar onları en çok yaralayanın kelimeler olduğunu gösteriyor. Sıfat takarak aşağıladığımız, “Az ye!” diyerek çözümsüzlüğe ittiğimiz bu kişilerin damgalamamıza değil anlayışımıza ihtiyaçları var. Bu salgına, “dur” demek istiyorsak rolü ağır olanların ruhlarına dokunmayı da başarmalıyız. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun röportajı

Obezite sorununa eğileceksek bilmemiz gereken ilk şey obezitenin hastalıklar için bir risk faktörü olmanın yanında hastalığın ta kendisi oluşu. Çığ gibi büyüyen bu soruna, “dur” demek kolay değil. Bu konuda dünyanın birçok ülkesinin karnesi kırıklarken doluyken Türkiye olarak biz de sınıfta kalmış görünüyoruz. Bunu Avrupa’da obezite hastalığında birinci sırada oluşumuzdan biliyoruz. Obezitenin son 12 yılda kadınlarda yüzde 34 erkeklerde yüzde 107 oranındaki büyük artışı bizi istemediğimiz bir zirveye taşımış durumda. Bu sorun, hastalıklar boyutunda tartışılırken ayrımcılık ve damgalamaya yönelik etkisi ihmal edilmiş görünüyor. Oysa artık biliyoruz ki obezite doktor kontrolünde çok yönlü bir yaklaşımla ele alınmalı ve bu çoklu yaklaşımların biri bile ihmal edilmemeli.

“ROLÜM AĞIR” KİTABININ ÖĞRETTİKLERİ

Türkiye’de obeziteli bireylerde ayrımcılık ve damgalama konularını ilk kez detaylı şekilde ele alan “Rolüm Ağır” kitabı tam da bunu yaparak farkında olmadığımız gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyor. Kitap, bu bireylerin yaşamlarını kısıtlayan, gelecek planlarını engelleyen, yeni yollar üretmelerini zorlaştıran durumları gözler önüne serip obeziteli bireylerin maruz kaldığı olumsuzluklar konusunda sarsıcı gerçekler sunuyor. Obezitede damgalama ve ayrımcılık konusunu, Proje Koordinatörü, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sezgin ile konuştuk.

*Obeziteli bireylerde bu sorunun fiziksel hastalık boyutu kadar ruhsal sorunlara ve travmalara yol açan yönünün ihmal edildiğini anlamamızı sağlayan tespitleriniz neler?

Obezite denildiğinde ilk olarak diyet, fast - food, kondisyon düşüklüğü, büyük beden giysiler gibi fiziksel ve somut şeyler akla gelirken; umutsuzluk, mutsuzluk, depresyon başta olmak üzere duygusal boyut genellikle görmezden geliniyor. Oysa obezite hastaları hipertansiyon, kalp hastalıkları ya da diyabet kadar duygusal boşluk ve dışlanmışlık gibi zorluklar da yaşıyor. Bu durum kimi zaman öyle boyutlara ulaşıyor ki çoğu insan için sıradan olan, ‘beyaz ve etekleri uçuşan bir elbise’ giymek obeziteli bir birey için hayal oluyor. Bu bireyler yaşamlarını kendileri yerine karar verilen bir dünyada sürdürmek zorunda kalıyorlar. 2020 yılında Ankara Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmamızın sonuçlarının yer aldığı ‘Rolüm Ağır’ kitabında tüm bu travmaları, hayal kırıklıklarını, ümitleri ve tutunmaya çalışma çabalarını okuyucu ile buluşturmayı ve toplum olarak farkındalık yaratmayı amaçladık.

HAYATIN İÇİNDE YAN KARAKTER MİYİM?

Katılımcılar, ‘Hayatın içinde ben gerçekten yan karakter miyim?’, ‘Hiçbir zaman bir aşkın başrolü olamayacak mıyım?’, ‘Şişmanlık ilk bakıldığı anda fark edilen bir açık olduğu için her zaman iki kat çalışmak ve kendimi ispat etmek zorundayım’ diye ifade ettikleri pek çok sorunla mücadele ettiklerini gördük. Fazla kiloları nedeniyle kendilerini sağlıklı olmaya, sevilmeye ve beğenilmeye layık görmeyen bireyler alışverişe gittikleri zaman, “Bu olmadı, bir beden büyüğü var mı?” diye sormanın dahi kendilerinde bir travmaya dönüştüğünü ve uygun bir kıyafet bulduklarında bunun artık değişmez bir üniforma haline geldiğini anlattılar. Özellikle şehir içi ulaşım araçlarında oturarak yolculuk etmeyi bir lüks olarak tanımlayan obeziteli bireyler, değişimden umutlarını o kadar kesmişler ki bunu katlanmak zorunda oldukları bir durum olarak kabullenmişler. Bu cümle esasında eğitimden iş hayatına, sosyal yaşamdan sağlık alanına kadar her yerde sloganları haline gelmiş.

*Türkiye’de yaşayan obeziteli bireylerin damgalama ve ayrımcılığa dair en sık dile getirdikleri şikayetler neler?

*Kendileri için uygun kıyafet bulmakta zorlandıklarını ifade eden katılımcılar, ‘Biz kıyafet seçmeyiz, kıyafet bizi seçer’ diyerek seçeneklerinin çok kısıtlı olduğunu söylüyorlar.

*Giysi ihtiyaçlarını gidermek için mağazaya gittiklerinde renk-beden-fiyat üçlüsünde hiçbir zaman tatmin edici bir kombinasyon sağlayamadıklarını belirtiyorlar.

*Büyük beden kıyafetler mağazanın en arka ve en ücra köşesinde yer aldığı için kendilerini illegal bir iş yapıyormuş gibi hissediyorlar.

*Çevrelerindeki insanlar ‘Benim buna hakkım var mı?’ diye kendilerini sorgulamadan, onların neyi ne kadar yediklerine karışıp sonrasında kendilerini, “Senin iyiliğin için söylüyorum!” diye savunuyor.

*Sağlık hizmeti almak için gittikleri hastanelerde sağlık çalışanları tarafından söylenen; ‘Biraz boğazını tutsan’, ‘Şu haline bak!’ gibi yargılayıcı ve incitici cümlelere muhatap oluyorlar.

*İş başvurularında mesleki yeterlilikten önce fiziksel görünümün değerlendirilmesi nedeniyle, iş tanımı ne olursa olsun reddediliyorlar. (özellikle kadınlar)

*Aile büyükleri tarafından (özellikle kız çocuklarına) fazla kiloları nedeniyle evlenemeyecekleri yönünde yapılan baskıya maruz kalıyorlar.

*Film ve dizilerde kilolu karakterler genel olarak yan karakter olarak rol alıp bir aşkın başrolünde oynamıyor. Bu bireyler ya çok zeki ve yaratıcı ya da saf ve komik olmak zorundaymış gibi sunuluyor.

*Gençler ve yetişkinlerde ayrımcılık ve damgalamaya dair en dikkat çekici şeyler neler?

Gençlerin verdikleri yanıtlara baktığımızda, onların damgalayıcı pratiklerle en fazla medyada ve sosyal hayatta karşılaştıkları anlaşılıyor. Örneğin yoğun şekilde kullandıkları sosyal medyada aktif olmuyor, boy fotoğrafı yerine portre fotoğrafı paylaşmayı tercih ediyorlar. Arkadaşlarıyla buluşacakları zaman mekân tercihleri güzel yemek yapan yerlerden çok koltuk ya da sandalyesi konforlu yerler oluyor. Yetişkinlerin kaygıları ise temelde sağlık ve iş hayatına dair. Fazla kilolarından dolayı iş başvuruları reddedilen bireyler, tembel olmak, beceriksiz olmak gibi ne işle ne de kişilikleriyle ilgisi olan yargılamalarla karşılaşıyor. Bunun dışında yetişkinler ileride yaşanabilecek sağlık sorunlarından dolayı endişe duyup bakıma muhtaç olmaktan korkuyor. Özellikle iş göremez hale gelme ve ailelerine yük olma endişesi taşıyan bireyler bu konuda o kadar hassaslar ki bundan bahsederken bile gözleri doluyor. Yetişkin obeziteli bireylerin iyileşmeye ve hayata dair umudunun bu kadar az olmasının en büyük nedeni ise sağlık sektöründe ve iş hayatında karşılaştıkları ayrımcılık ve etiketlenme.

*Damgalama ve ayrımcılık en çok hangi grubu etkiliyor? Kadınları mı, erkekleri mi gençleri mi yoksa çocukları mı?

Damgalama ve ayrımcılık en fazla kadınları etkiliyor. Aile büyükleri tarafından fazla kilodan dolayı evlenemeyeceği ima edilen, kocası tarafından mesafe konulan, iş başvurusu reddedilen genel olarak kadınlar oluyor. Yaptığımız görüşmelerde aynı grupta yer alan erkek katılımcılar bile erkeklerde kilonun daha fazla tolere edildiğini, kadınlar için ise obezitenin başka bir mücadele alanı olduğunu ifade etti.

*’Obeziteli bireyler en çok kelimelerle yaralanıyor’ diyorsunuz. Kelimelerle yaralamaya dair örnekler neler?

Öncelikle yaş, cinsiyet ve gelir durumunun bu konuda bir etken olduğunu söylemek mümkün. Ancak muhtemel kabullerin aksine, yetişkinler ve ileri yaştaki obeziteli bireyler “tonton, tombiş” gibi hitapları duymaktan hoşlanmadıklarını belirtirken; gençler bu hitapları aralarında geçen şakalaşma/sempatiklik olarak değerlendiriyor.

Arkadaşları ve büyükleri tarafından söylenen, ‘Yüzün çok güzel ama biraz kilo versen!’, ‘Senin iyiliğin için söylüyorum’,

İşverenlerin, ‘Biz daha çok müşterinin gözüne hitap edecek birisini arıyoruz’,

Sağlık çalışanlarından duydukları, ‘Kendine ne yaptın böyle?’ ‘Bu kiloyla ne bekliyorsun?’ gibi ifadeler obeziteli bireyleri tahmin edilenden çok daha fazla incitip ümitsizliğe sevk ediyor.

*Kitabı hazırlarken dikkat çeken ve şaşırtan ne tür davranış örnekleriyle karşılaştınız?

Obeziteli bireylerin yaşam öykülerinin her biri bize aynı şeyi söylüyordu, ‘Kendini benim yerime koyarak yaptıklarını, söylediklerini bir kere daha düşün’ Özellikle sağlık hizmetleri ve sosyal yaşamda yaşadıklarından dolayı derin travmaları olan bireylerden biri, geçirdiği ani rahatsızlıktan dolayı kolunu ve bacağını hissedemez hale gelince ambulans çağırdıklarını, dördüncü katta oturduğunu ve binada asansör olmadığını o anı yaşıyor gibi anlattı. Gelen sağlık çalışanları, tansiyonunun çok yüksek olduğunu, inme geçiriyor olabileceğini ve hastaneye götürmeleri gerektiğini belirtmiş. Kadın katılımcı, o anki sağlık durumundan çok iki kadın bir erkekten oluşan ekibin kendisini nasıl aşağı indireceğini düşündüğünü ve hastaneye götürülmek istemediğini söylemiş. Çalışanlar komşulardan yardım isteyebileceklerini belirtmiş ve hastaneye gitmesi gerektiği konusunda ısrar etmişlerse de kabul etmemiş ve gerekli evrakları imzalayarak sorumluluğun kendine ait olduğunu söyleyerek tedaviden vazgeçmiş.

KEŞKE BİRAZ ZAYIF OLSAYDIN

Genç katılımcılardan birinin spor yaparken ayak bileğinde yaşadığı problem nedeniyle tekerlekli sandalye çalmak zorunda kalması da çarpıcı bir örnek. Ayağı alçıdaki katılımcı hastanedekilere dersi olduğu için okula döneceğini ancak yürümekte çok zorlandığı için tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu ifade etmiş. Çalışanlar bunun mümkün olmadığını belirterek, “Keşke biraz zayıf olsaydın” demişler. Buna çok sinirlenen genç sandalyeyi çalmış, okula bir hafta onunla gitmiş ve sonra sandalyeyi hastaneye geri bırakmış.

6 YAŞINDAKİ KIZIN ÜZÜNTÜSÜ

Tabii ki yalnızca sağlık hizmeti alırken değil aileleriyle tatildeyken, doğum günü partisinde ya da bir yolculuk sırasında dahi farklı olumsuz tecrübeler yaşıyorlar. 6 yaşında bir kız çocuğu babası olan katılımcı, tatilde çocuğunun acıkması üzerine ona para vererek yakın mesafedeki bir yerden yiyecek bir şeyler almasını söylemiş. Kendi de cep telefonunun ön kamerasını açarak kızını izliyormuş. Kamerada kızının yumruklarını sıkarak ve ağlayarak yanına geldiğini, yol üzerindeki plastik sandalyeye tekme attığını görmüş. Endişeyle kalkıp kızına dönerek ne olduğunu soran baba, kızının yemeği ‘şuraya getireceksiniz’ diyerek babasını işaret ettiğinde çalışanlardan birinin, ‘Oha, adama bak!’ dediğini anlatmış. Normalde hiç agresif olmayan kızının bu davranışı üzerine şaşırdığını ve üzüldüğünü söyleyen baba, ‘Demek ki bana belli etmese de kızımın içinde kilomdan dolayı bir sıkıntı vardı ve bu durum o olayla açı­ğa çıktı. 6 yaşındaki bir çocuğun, iki koca adama tepki vermesi normal bir şey değil’ diyerek bunun kendisini çok etkilediğini anlattı.

BİR YOLCUDAN İKİ KİŞİ PARASI ALAN ŞOFÖR

Bir diğer erkek katılımcının şehir içi ulaşımda yaşadığı talihsiz olay ne onun ne de bizim unutabileceğimiz bir hatıraydı. Bir şoför arkadaşı ile dolmuşa binen katılımcıya tüm yolcuların önünde, “Abi sen iki kişilik para göndereceksin, üç kişilik yerde iki kişi oturuyorsunuz.” demesi kabul edilebilir olmasa da obeziteli bireylerin sık yaşadıkları sorunlar arasında. Seyahat özgürlükleri elinden alınan bireyler hayatın neredeyse her alanında farkında olarak ya da olmayarak ayrımcılığa maruz kalıyorlar, inciniyor ve incitiliyorlar.

BEN-SEN DEMEK YERİNE BİZ DİYEBİLMEK

Tüm veriler bize obeziteli bireylerin istatistik ve rakamdan ibaret olmaktan çıkarılıp hayatın içine dahil edilmeleri gerektiğini söylüyor. Bunu yaparken sorumluluğu, ‘kilo ver geçer” diyerek kendilerine yüklemekten vazgeçerek, dilimizde, seçtiğimiz kelimelerde başlayacak değişikliklere davranışlarımızı, düşüncelerimizi ve kararlarımızı da ekleyerek hep beraber çaba sarf etmeliyiz. Kendi konforlu alanımızı muhafaza ederken başka insanların haklarını ihlal ettiğimizi fark etmeliyiz. Obeziteli bireylere her fırsatta nasıl zayıflayacaklarına dair tavsiye vermek yerine öncelikle onların nasıl bir duygu durumu içinde olduklarını anlamaya çalışmalı, daha fazla empati kurmalı ve ‘ben – sen’ demek yerine ‘biz’ demeye başlamalıyız.”

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ölümcül! Korona hafif atlatılsa da... - Haberler
SAĞLIKDikkat! Farkına varmadan ölümcül olabilir...
Son dakika 4 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Bugünkü corona virüsü vaka sayısı kaç? Güncel tablo
SAĞLIKİşte Koronavirüs vaka ve vefat sayısı
SON DAKİKA! Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan uyarı! Türkiye'nin risk haritası...
SAĞLIKBakan Koca'dan kritik uyarı! Türkiye'deki risk haritası. ...
Son dakika... Bakan Koca'dan aşı açıklaması! Yüzde 100 engelliyor
SAĞLIKBakan Koca'dan önemli açıklama! Yüzde 100 engelliyor
SON DAKİKA HABERİ Koronavirüs vakalarında korkutan artış: Yeni hasta sayısı...
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
SON DAKİKA 3 Mart Koronavirüs tablosu AÇIKLANDI Vaka sayısı kaç? - Son Dakika corona virüs vefat sayısı ve vak
SAĞLIKİşte Koronavirüs tablosunda son durum!
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten kritik açıklama! Tükek, İstanbul, Ankara ve İzmir'e dikkat çekti! - Haberler
SAĞLIKİstanbul, Ankara ve İzmir'e dikkat çekti!
BÜYÜK BAŞARI! Yüzünü saran tümörden sanal ameliyatla kurtuldu - Haberler
SAĞLIKTürkiye'de bir ilk! Tüm yüzünü sarınca...
ALRM! Samsun için kötü haber! SON DAKİKA: 2 ay sonra bir kez daha...
SAĞLIKO il korkuttu! 2 ay sonra yeniden kırmızı
Obezite, Covid-19'un ağır seyretmesinde en büyük etken
SAĞLIKObezite, Covid-19'un ağır seyretmesinde en büyük ...