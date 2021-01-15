Aliyev, Dağlık Karabağ zaferinden sonra ilk kez Şuşa'da! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrine ziyaret gerçekleştirdi.

Mihriban Aliyeva'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Sabah erkenden yola çıktık. İstikametimiz Şuşa şehri" ifadelerini kullandı. Şuşa'ya geçmek üzere işgalden kurtarılan Fuzuli'ye giriş yapan Aliyev, "İşgalden kurtarılan topraklara geçiyoruz. Şanlı Azerbaycan ordusu bu istikametten hücum ederek düşmanı kova kova topraklarımızdan çıkarttı" diye konuştu.

Ermenistan'ın ağır yenilgiye uğratıldığı savaşın ardından Aliyev, Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa'ya ilk kez ziyaret gerçekleştirdi.

ALİYEV FUZULİ-ŞUŞA KARAYOLUNUN TEMELİNİ ATTI

Aliyev, ziyareti sırasında Füzuli-Şuşa karayolunun ve Füzuli ilinde yeni inşa edilecek olan havalimanının temelini attı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev,”Füzuli-Şuşa karayolunun temelini attık. Şimdi ise Fuzuli’de inşa edilecek yeni havalimanının temelini atacağız. Büyük ihtimalle yıl sonuna kadar havalimanının pistinin ilk kısmı kullanıma hazır olacak” dedi.

Fuzuli uluslararası havalimanının temelini attıklarını belirten Aliyev, ”Bu yıldan itibaren yabancılar ve yurtdışında yaşayan Azerbaycanlılar Şuşa’ya uçakla rahat bir şekilde gelebilirler.

Fuzuli’den uluslararası uçuşlar gerçekleştirilmesi için talimat da verildi. Aynı zamanda Azerbaycan’ın diğer şehirlerinden uçakla buraya gelebilirler ve buradan da Şuşa’ya rahat bir şekilde geçebilirler” diye konuştu.