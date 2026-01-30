Habertürk
Habertürk
        Azerbaycan'dan İran açıklaması | Dış Haberler

        Azerbaycan'dan İran açıklaması

        Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan hava sahası veya topraklarının herhangi bir devlet tarafından komşu İran'a karşı askeri operasyonların yürütülmesi amacıyla kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmeyeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 03:42 Güncelleme: 30.01.2026 - 03:42
        Azerbaycan'dan İran açıklaması
        Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Bayramov, görüşmede bölgede yaşanan son gerginliğin endişe verici olduğunu belirterek, İran'da ve çevresinde istikrarsızlığa yol açabilecek adımlar ile söylemlerden tüm tarafların kaçınmasının gerekliliğinin Azerbaycan tarafından her zaman vurgulandığını ifade etti.

        Mevcut sorunların yalnızca uluslararası hukukun kural ve ilkelerine uygun şekilde, diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemine dikkati çeken Bayramov, Azerbaycan hava sahası veya topraklarının herhangi bir devlet tarafından komşu İran'a karşı askeri operasyonların yürütülmesi amacıyla kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmeyeceğini söyledi.

