Azerbaycan, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Meryan bakanlığa çağrıldı.

Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Ameli'nin İran Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda, Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e yönelik hakaret içeren konuşma yaptığı belirtilerek Maslahatgüzar Meryan'dan izahat istendi.