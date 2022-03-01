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Haberler Televizyon Aziz 16. Bölüm Fragmanı yayında! İşte Aziz yeni bölüm tanıtımı
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Aziz 16. Bölüm Fragmanı yayında!

Show TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği dizisi Aziz'in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Pierre'in yapacaklarından korkan Efnan, Aziz'e şehri terk etmeyi teklif ederken Pierre bedel ödetmek için harekete geçiyor. İşte Aziz 16. Bölüm Fragmanı...

Aziz 16. Bölüm Fragmanı yayında! İşte Aziz yeni bölüm tanıtımı

Adem'in uçurum kenarında öfke patlaması yaşaması korku dolu anlara sahne olurken Pierre, Efnan'a oyalarını oğlu Andre'nin elinden aldığını söyleyerek gerilimi artırıyor. Dilruba ve Aziz hakkında öğrendiği gerçekten sonra derinden sarsılan Adem, Aziz'in atölyesine giderken ürkütücü bakışları akıllara "Adem, Aziz'e zarar mı verecek?" sorusunu getiriyor.

İşte Aziz'in 16. Bölüm Tanıtımı;

AZİZ'İN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz, Pierre'i yok etmek için son sürat hareket ederken Fransızlar şehirde baskılarını artırırlar. Bu baskılara boyun eğmeyen Aziz oldukça tehlikeli bir oyunun içine girer. Adem, Dilruba ve Aziz'in geçmişini sindirmekte zorlanırken şehre bir yabancı gelir. Bu yabancıyla yolu kesişen Adem'de değişim rüzgarları esmeye başlar. Bu sırada Andre cinayeti, Efnan'ı giderek köşeye sıkıştırır. Aziz'in kendisini kurtarmak için yapacaklarından korkan Efnan, zor da olsa bir karar vermiştir. Efnan artık Aziz'i, kendi kaderinin tutsaklığından azat edecektir.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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