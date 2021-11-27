'Aziz', zirveye demir attı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Aziz'in dördüncü bölümü ABC1 20+'da 6.70 izlenme oranı (rating), 15.90 izlenme payı (share), AB'de 5.19 izlenme oranı (rating), 13.82 izlenme payı (share) elde ederek en çok izlenen dizi olurken, TOTAL'de 6.53 izlenme oranı (rating), 15.92 izlenme payı (share) elde etti. Sosyal medyanın da gündemine oturan dizi #Aziz etiketiyle Twitter Türkiye'de 6 saat 30 dakika boyunca TT listesinde kaldı.





Aziz'in izleyiciyi ekran başına kilitleyen 4. bölümünde Aziz, atölyesini büyük bir coşkuyla açmayı başardı. Halı atölyesinin adını "Zülfikar" koyan Aziz, bu düşüncesiyle herkesi duygulandırdı. Atölyenin açılışında Aziz, Efnan'a hediye verirken bu anlar ikilinin birbirine yakınlaşmasına sebep oldu. Efnan'ın daha önce görüp beğendiği bir ayakkabıyı ona hediye eden Aziz, bu hareketiyle Efnan'a büyük bir sevinç yaşattı. İkilinin bu anlarına şahit olan Dilruba'nın ise öfkeli bakışları dikkat çekti. Aziz, Dilruba ve Efnan arasında yaşanacaklar izleyicide şimdiden büyük heyecan yaratırken bölümün bir diğer sürprizi ise Kenan'ın Aziz'in kardeşi olduğunun öğrenilmesiyle yaşandı. Açılışı uzaktan izleyen Kenan'ın, Aziz'e "Kardeşim" demesi izleyiciyi şoke etti.

"Burası Zülfikar Halı Atölyesi!"

Aziz'den Efnan'a sürpriz hediye;

AZİZ, İŞÇİLERE YARDIM ELİNİ UZATTI

Fransız hükümeti, Aziz'in atölyesini açabilmesi için ondan 50 altın istedi. Pierre, Aziz'in bu büyük bedeli ödeyemeyeceğini düşünürken Aziz, Mehmet Ağa'nın kefil olmasıyla bankadan kredi aldı. Bu sırada Galip Payidar, Aziz'e destek olan tüm işçilerin evine haciz gönderdi. Bunu duyan Aziz, bankadan aldığı krediyi işçilerin mallarını kurtarmak için kullanırken Mehmet Ağa, Aziz'in bu yardımını hoş karşılamadı.

Aziz'in büyük fedakarlığı;

ADEM'DEN BABASINA BÜYÜK TEHDİT

Adem'i aslında Dilruba'nın vurduğunun ortaya çıkması Payidar ailesinde büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine Handan Hanım'la ilişkisini bitiren Galip Bey, Dilruba ile Adem'in ilişkisini de sonlandırdı. Dilruba'dan ayrılmak istemeyen Adem, babasına meydan okurken baba-oğul arasında gerilim arttı. Kenan'ın da dolduruşuyla harekete geçen Adem, Galip Bey'in kasasında Edip Payidar'ın yazdığı mektubu buldu. Mektupta, Edip Bey'in tüm mallarını Aziz'e bıraktığı ve bir oğlu daha olduğu yazıyordu. Tüm gerçekleri öğrenen Adem, mektubu kullanarak Dilruba'yla yeniden barışmalarını sağlaması için babasını tehdit etti.

Adem, gizli mektubu buluyor;

ATATÜRK'TEN AZİZ'E DESTEK!

Aziz, 50 altını bulabilmek için ne yapacağını düşünürken Efnan'ın aklına bir fikir geldi. Tüm işçiler birlik olursa, paranın denkleşeceğini ve atölyenin açılabileceğini söyledi. Tüm işçiler ellerinde ne varsa ortaya koydu ancak istenilen para denkleşmedi. Atölye için umutlar tükenirken Ankara'dan büyük yardım geldi. Mustafa Kemal Atatürk, Aziz'e maddi destek gönderdi. Ankara'dan gelen temsilci, Atatürk'ün selamı olduğunu ve Hatay'ın uyanma vaktinin geldiğini söyleyerek Hatice Ana'ya bir çanta dolusu para teslim etti. Hatice Ana, parayı Aziz'e teslim etti. Delege Pierre'in karşısına çıkan Aziz, 50 altını eksiksiz vererek ilk zaferini kazandı ve atölyesini açmayı başardı.

Aziz ve işçiler atölye için birlik oluyor;

Paşa'dan Aziz'e gizli yardım;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz'in beşinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Aziz'in atölyesinde herkesin hızla çalışmaya başladığı tanıtımda aksiyon dolu sahneler heyecanı artırıyor. Pierre'in Efnan'a "Bu tırtılın ileride nasıl bir kelebeğe dönüşeceğinden haberi yok." demesi dikkat çekerken, Aziz ile Efnan arasındaki çekimin sinyalleri veriliyor. Diğer tarafta Dilruba, Adem'e "Bunca şeye rağmen sen benimle evlenmek istiyor musun?" diye sorarken ikisinin ilişkisinde neler olacağı merakla bekleniyor.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 5. Bölüm Tanıtımı;