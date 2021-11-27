Aziz'in atölyesinde herkesin hızla çalışmaya başladığı tanıtımda aksiyon dolu sahneler heyecanı artırıyor. Pierre'in Efnan'a "Bu tırtılın ileride nasıl bir kelebeğe dönüşeceğinden haberi yok." demesi dikkat çekerken, Aziz ile Efnan arasındaki çekimin sinyalleri veriliyor.

"SEN ONLARIN TOPUNDAN DAHA GÜZELSİN..."

Diğer tarafta Dilruba, Adem'e "Bunca şeye rağmen sen benimle evlenmek istiyor musun?" diye sorarken ikisinin ilişkisinde neler olacağı merakla bekleniyor.

AZİZ'İN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aziz'in izleyiciyi ekran başına kilitleyen 4. bölümünde Fransız hükümeti, Aziz'in atölyesini açabilmesi için ondan 50 altın istedi. Pierre, Aziz'in bu büyük bedeli ödeyemeyeceğini düşünürken Aziz, Mehmet Ağa'nın kefil olmasıyla bankadan kredi aldı. Bu sırada Galip Payidar, Aziz'e destek olan tüm köylülerin evine haciz gönderdi.

Bunu duyan Aziz, bankadan aldığı krediyi köylülerin mallarını kurtarmak için kullanırken Mehmet Ağa, Aziz'in köylülere bu yardımını hoş karşılamadı. Adem'i aslında Dilruba'nın vurduğunun ortaya çıkması Payidar ailesinde büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine Handan Hanım'la ilişkisini bitiren Galip Bey, Dilruba ile Adem'in ilişkisini de sonlandırdı. Dilruba'dan ayrılmak istemeyen Adem, babasına meydan okurken baba-oğul arasında gerilim arttı. Kenan'ın da dolduruşuyla harekete geçen Adem, Galip Bey'in kasasında Edip Payidar'ın yazdığı mektubu buldu.

Mektupta, Edip Bey'in tüm mallarını Aziz'e bıraktığı ve bir oğlu daha olduğu yazıyordu. Tüm gerçekleri öğrenen Adem, mektubu kullanarak Dilruba'yla yeniden barışmalarını sağlaması için babasını tehdit etti. Aziz, 50 altını bulabilmek için ne yapacağını düşünürken Efnan'ın aklına bir fikir geldi. Tüm işçiler birlik olursa, paranın denkleşeceğini ve atölyenin açılabileceğini söyledi. Tüm Antakya halkı, Aziz'e destek oldu ancak para denkleşmedi.

Atölye için umutlar tükenirken Ankara'dan büyük yardım geldi. Mustafa Kemal Atatürk, Aziz'e maddi destek gönderdi. Efnan ile yeniden yolu kesişen Pierre, onu evine bırakmayı teklif etti. Efnan, Pierre'in arabasında bileğindeki oyayı düşürünce Pierre, oğlunun öldüğü gece orada olan kızın Efnan olduğunu anladı.

Aziz, finalde atölyesini büyük bir coşkuyla açmayı başardı. Atölyenin açılışında Aziz, Efnan'a hediye verirken bu anlar ikilinin birbirine yakınlaşmasına sebep oldu. Efnan'ın daha önce görüp beğendiği bir ayakkabıyı ona hediye eden Aziz, bu hareketiyle Efnan'a büyük bir sevinç yaşattı. İkilinin bu anlarına şahit olan Dilruba'nın ise öfkeli bakışları dikkat çekti. Aziz, Dilruba ve Efnan arasında yaşanacaklar izleyicide şimdiden büyük heyecan yaratırken bölümün bir diğer sürprizi ise Kenan'ın Aziz'in kardeşi olduğunun öğrenilmesiyle yaşandı. Açılışı uzaktan izleyen Kenan'ın, Aziz'e "Kardeşim" demesi izleyiciyi şoke etti.