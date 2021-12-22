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Haberler Televizyon Aziz 8. bölüm 2. fragmanı yayında! Aziz 8. bölümde neler olacak?
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Aziz'in 8. bölüm 2. fragmanı yayında! Aziz 8. bölümde neler olacak?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi Aziz'in heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Aziz 8. bölüm 2. fragmanı yayında! Aziz 8. bölümde neler olacak?

Aziz'in Efnan'ın arkasından koştuğu tanıtımda akıllara "Efnan, Mısır'a mı gidecek?" sorusu geliyor. Efnan'ın Pierre ile sır paylaşması dikkat çekerken Adem, Dilruba'nın mektupta yazdıklarının yalan olduğunu söyleyerek şaşırtıyor.

"YENİ BİR PAYİDAR'I OYUNA SOKMANIN ZAMANI!"

Pierre, Edip Payidar'ın ölmeden önce yazdığı mektubu Kenan'a vererek büyük bir hamle yaparken Aziz ile Efnan'ın duygu dolu anları heyecanla bekleniyor.

AZİZ'İN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz'in hür yaşamak için başlattığı cesur mücadele, şehirde büyük bir uyanışa vesile olur. Efnan'ı o evden alıp götürmek isteyen Aziz, Pierre'in kapısına dayanmıştır. Bu hamle Pierre ile aralarındaki gerilimi amansız bir çıkmaza sokacaktır.

Dilruba öğrendiği sırrın yükünü taşımakta zorlanırken Adem, vicdanı ve aşkı arasında bir çıkmazın içine girer. Galip, Mustafa'yı Maksude'den uzak tutmak için onu evlatlarıyla sınar. Ancak bu sınav sadece bu aşkın değil, Aziz ve Adem arasındaki kardeşlik bağının da sınanmasına neden olacaktır.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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