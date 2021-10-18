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'Aziz' dizisinden çarpıcı afiş!

Show TV'de ekrana gelecek, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan’ın gerçekleştirdiği, sezonun merakla beklenen dizisi 'Aziz'in afişi yayınlandı. Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas’ın yer aldığı çarpıcı afiş büyük beğeni topladı

'Aziz' dizisinden çarpıcı afiş!
'Aziz' dizisinden çarpıcı afiş!
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HABERTURK.COM

Show TV'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Aziz' dizisinin sevilen başrol oyuncuları 1930’ları yansıtan imajları ile sosyal medyada büyük ilgi görürken canlandırdıkları rolleri de merak konusu oldu. Şimdi tüm gözler Aziz (Murat Yıldırım), Dilruba (Damla Sönmez) ve Efnan (Simay Barlas) arasında yaşanacaklara kilitlendi.

Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya, güçlü oyuncuların yanı sıra Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

İddialı kadrosu ve etkileyici hikayesi ile 'Aziz' çok yakında Show TV’de.

Dizinin Konusu:

Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle Aziz’in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan’ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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