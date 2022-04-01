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Haberler Televizyon 'Aziz' dizisinin 20. bölüm tanıtımları yayınlandı
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'Aziz' ve 'Efnan' aşkı sınanıyor!

Show TV'nin sevilen dizisi 'Aziz', bu akşam heyecan dolu 20. bölümüyle ekrana gelecek. Efnan Pierre'den kurtulmak isterken onun eline büyük bir koz vermiştir. Bu koz Aziz ve Efnan aşkının bir kere daha sınanmasına neden olacaktır

'Aziz' dizisinin 20. bölüm tanıtımları yayınlandı
'Aziz' ve 'Efnan' aşkı sınanıyor!
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Show TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı 'Aziz'in kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

'Aziz', bu akşam heyecan dolu 20. bölümüyle ekrana gelecek. Aziz can çekişirken Efnan'ın gizemli yokluğu akıllarda soru işareti bırakır. Kenan, Pierre ve Galip'in de desteğiyle şehirdeki ticaret dengesini altüst edecek bir yola başvurur. Böylece Aziz, gözünü açar açmaz çetin bir mücadelenin içine girer ve düşman cephesine karşı büyük bir savaş başlatır.

Adem'in şiddetine dayanamayan Dilruba herkesi tedirgin edecek bir karar alır. Efnan Pierre'den kurtulmak isterken onun eline büyük bir koz vermiştir. Bu koz Aziz ve Efnan aşkının bir kere daha sınanmasına neden olacaktır.

'Aziz' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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