Adem'in Dilruba'ya büyük bir sır verdiğini söylemesi dikkat çekerken Efnan, saldırıya uğruyor. Maksude, Edip Payidar'ın bıraktığı mektubu bulurken "Aziz, babasının mallarını kendisine bıraktığını öğrenebilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

AZİZ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aziz, yeni bölümüyle 17 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

AZİZ'İN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aziz'in ekrana gelen 6.bölümünde; Aziz, Dilruba'ya olan aşkından vazgeçemeyeceğini anlayarak Dilruba'ya "Adem'le evlenme" dedi. Aziz'in aşk itirafını duyan Dilruba her şeyi geride bırakıp Aziz'le olmaya karar verdi. Aziz ile Dilruba'nın görüştüğünü duyan Kenan ise bunu Adem'e söyledi. Aziz, düğün günü büyük bir şok yaşadı çünkü Dilruba, beyaz gelinliğiyle Adem'in kolundaydı. Adem ile Dilruba'nın karşısına çıkan Aziz, Dilruba'ya elini uzattı ancak Dilruba, Adem ile evlenmeyi seçti.

Efnan ise Aziz'in Dilruba'ya aşkını ilan ettiği anlara şahit olunca şehri terk etmeye karar verdi. Gitmeden önce Hatice Ana'yla vedalaşan Efnan, Aziz'in sakladığı yüzüğünü veda mesajı olarak verdi. Mustafa'nın oğlu Aliş, depoda Fransızlara yakalanınca tutuklandı. Delege Pierre, Aziz'in depoya iplikleri almak için gizlice girdiğini itiraf etmesi için küçük çocuğu elinde tutmaya başladı. Aziz, mahkemede depoya girdiğini itiraf etti ancak sadece ipliklere bakmak istediğini söyledi.

Fransızlar zaten Aziz'e ipliklerin yandığını söylediği için suç kanıtlanamadı. Aziz ile Aliş suçsuz bulundu ve mahkeme davayı kapattı. Hatice Ana, Aziz'e Efnan'ın gittiğini söyleyerek bıraktığı yüzüğü verdi. Aziz, Andre'yi öldürdüğü gün kaybettiği yüzüğü görünce finalde Efnan'ın o geceki kız olduğunu anladı.