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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Gelişmeler, yaşadığım olaylar dün sabah tekrar aday adayı olma kararı vermeme neden oldu. Aday adayı olarak müracaat ettim. Bütün aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum." dedi.
Kocaoğlu, "Gazimer ilçesi Aktepe-Emrez Mahalleleri'ndeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, daha önce Uzundere kentsel dönüşüm sürecinde çok başarılı olduklarını, bu projede de aynısını gerçekleştireceklerini belirtti.
Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaoğlu, şunları söyledi:
"10 yıl belediye başkanlığı yeterli dedim. 10 yıl sonunda yapmak istemedim. 'Başka bir arkadaşımız bayrağı alsın, belediye başkanlığı siyasi meslek değildir' dedim. Sonra şartlar başka türlü gelişti. Rakip güçlü geldi. Bizim kaçmamız olmadı. 2014'te Binali Yıldırım Bey'le mecburen yarıştık. Bu sefer dedim ki '15 yıl oldu, 150 yıllık belediye tarihinde 15 yıl belediye başkanlığı yapan başka başkan yok. Bu bize nasip oldu. Biz bırakalım bir başka arkadaşımız bu bayrağı alsın, ileriye götürsün' dedik. Ama gelişmeler, yaşadığım olaylar dün sabah tekrar aday adayı olma kararı vermeme neden oldu. Aday adayı olarak müracaat ettim. Bütün aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum."
Kim aday olursa olsun, partisine ve İzmirli hemşehrilerine çalışacağına işaret eden Kocaoğlu, "Ne İzmir’i ne partiyi bırakmak gibi düşüncem olmadığını ve namusumla şerefimle çalışacağımı taahhüt ediyorum." diye konuştu.
Kocaoğlu, "Aday gösterirlerse bir 5 yıl daha geceli gündüzlü çalışacağıma söz veriyorum." dedi.
Toplantıya, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve hak sahipleri katıldı.
Akçay Caddesi ile İzmir Çevreyolu kesişiminde, yeni fuar alanının karşısında yer alan proje kapsamında 1 milyon 220 bin metrekarede, yaklaşık bin 836 yapı, 4 bin 966 bağımsız birimde 2 bin 820 hak sahibi bulunuyor.
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