Aziz Konstantin ve Helana Manastırı turizme kazandırılacak

Toparlak, eserin manastırın içerisinde çıkmasının tüm ekibi ve kendilerini heyecanlandırdığını dile getirerek, "Kazı çalışmaları bu yılın sonuna kadar devam edecek. Bu süreçte burada önemli eserleri açığa çıkaracağımızı düşünüyorum" dedi.