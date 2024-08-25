Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Aziz Yıldırım'dan Daum için başsağlığı mesajı - Futbol Haberleri

        Aziz Yıldırım'dan Daum için başsağlığı mesajı

        Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, hayatını kaybeden Teknik Direktör Christoph Daum için başsağlığı mesajı paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:58 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldırım'dan Daum için başsağlığı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden 70 yaşındaki Teknik Direktör Christoph Daum yaşamını yitirdi. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da Alman teknik adamın vefatı sonrası başsağlığı mesajı paylaştı. Yıldırım mesajında, "Fenerbahçe’nin 2003-2004 ve 2004-2005 şampiyonluklarında takımımızın teknik direktörü olan, futbol takımımıza kişilikli bir futbol anlayışı aşılayan, değerli futbol insanı Christoph Daum’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamız Christoph Daum’a Allah’tan rahmet, değerli ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileklerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

        Daum, 2003-2006 ve 2009-2010 sezonlarında sarı-lacivertli takımı çalıştırmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Kayseri'deki selde 1 can kaybı!
        Kayseri'deki selde 1 can kaybı!
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 2'si ağır çok sayıda yaralı
        Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 2'si ağır çok sayıda yaralı
        Kuş cennetinde içler acısı manzara: Yine moloz ve çöp yığınlarıyla doldu
        Kuş cennetinde içler acısı manzara: Yine moloz ve çöp yığınlarıyla doldu
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        ABD'den İsrail'e destek
        ABD'den İsrail'e destek
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Aynı şezlongu paylaştılar
        Aynı şezlongu paylaştılar
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor