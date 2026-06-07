Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı tüm hızıyla sürerken gözler kongreden çıkacak sonuca çevrildi. Sarı-lacivertli kulübün tarihindeki en uzun süre görev yapan başkanlardan biri olan Aziz Yıldırım, yeniden göreve talip olarak dikkatleri üzerine çekti. Seçim sürecinde projeleri, transfer vaatleri ve kulübün geleceğine yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Yıldırım, Fenerbahçe'nin son yıllardaki en önemli seçimlerinden birinin merkezinde yer alıyor. Taraftarlar ise hem seçim yarışındaki son durumu hem de Aziz Yıldırım'ın kariyerini merak ediyor. Peki, Aziz Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte detaylar...