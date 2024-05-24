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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım: Mourinho kızıma, "Umuyorum Fenerbahçe'ye geleceğim' dedi! - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım: Mourinho kızıma, "Umuyorum Fenerbahçe'ye geleceğim' dedi!

        Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. "Çocuklarımız artık mutlu olmalı" diyen Yıldırım, "Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyoruz." ifadesini kullandı. Aziz Yıldırım ayrıca, Mourinho ile kızı arasında geçen konuşmayı da anlatırken, Mourinho'nun, kızına, "Umuyorum Fenerbahçe'ye geleceğim" dediğini aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 14:17 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:49
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        Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması!
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        Seçim çalışmaları kapsamında Silivri ve çevre derneklerle buluşan Aziz Yıldırım, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Gelince ilk iş olarak Bahçeşehir Basketbol'un sözleşmesini feshedeceğim. Onların eski tweetlerini gördüm. Fenerbahçe'nin sahasında Fenerbahçe'den başka kimse oynayamaz."

        "BEN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERİYORUM"

        "Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon dolara yaptık, Yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz. Buradan çağrım şudur; O, 3 arkadaşını versin, ben de 3 arkadaşımı. Mal varlığının değeri budur ve arada senin yönünde zarar var. Ben hepsini öderim. Bunu Temmuz'da söyledim ama zararlı çıkacağını biliyor, yapmıyor. 'Şampiyonluk sözü vermiyorum' diyor, 'Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum.

        "Bana diyor ki Galatasaray Başkanı ile çıksın. Ya, adam size bundan önce salladı salladı, cevap veremediniz. Bir sayfa yazı yazdım, sinek ikili. Konu kapandı, cevap veremediler."

        "Bankalar Birliği'ni 2 seneye halledeceğim."

        "1959 şampiyonlukları için notere gideceğim."

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        "İZMİR ÇETESİNİN KÖKÜNÜ KURUT!"

        "İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler."

        "Yönetimin yaptıkları iyi şeyler için teşekkürler. Fenerbahçeliler olarak mutlu oluyoruz."

        "Fenerbahçe en büyüktür. Bunun herkesin farkında olması lazım. Çocuklarımız artık mutlu olmalı, okullarına rahat rahat gitmeli. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyoruz."

        "Önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyonluğudur. Galatasaray kaybetsin, biz kazanalım."

        "MOURINHO, 'UMUYORUM GELECEĞİM' DEDİ"

        "Kızım, Mourinho ile görüntülü konuşurken, 'Benim hayalim senin Fenerbahçe’ye gelmen' dedi. Mourinho ise 'Umuyorum geleceğim' dedi."

        "BEN MECBURİYETTEN ADAY OLDUM"

        "Önce düşmanın kim olduğunu belirleyeceğiz, sonra savaş açacağız. Bir aday olalım, toparlayabilirsek bir dönem yapalım, ama sonra siz artık çıkın ve aday olun. Para var, korkmayın. Yalvarıyorum, Fenerbahçe'ye sahip çıkın. yönetimi inceleyin ve öyle karar verin, lütfen. Bakın, görün ve ses verin. Biz 3 Temmuz'da nasıl ses verdik, hatırlayın. Rakip şampiyon oluyor, aday çıkıyor; bizde neden çıkmıyor? Ben mecburiyetten aday oldum, bir daha çıkmam."

        "MAL SATIŞINA DAİR MADDELERE KARŞIYIM"

        "Genel kuruldaki mal satışına dair maddelere karşıyım çünkü kulübün mallarının satışının yetkisini 3 yıl boyunca yönetime veriyorlar. Mal satışı yok; mal kulübündür. Tek tek projelerin varsa bunları sunarsın, ona göre oylarız, ama tek tek oylayın. 2 gün önce Murat Ülker'le beraberdik, sohbet ettik. Seçim için değil, iş hayatı şu bu. Ona orada Ataşehir’deki arsa konusunu açtım, 'Ne yaptınız kulüple?' dedim. 'Duruyor orada' dedi. 'Peki' dedim. 'Biz yönetime gelirsek 2018'de planladığımız gibi yapar mıyız projeyi? 70-80 milyon Euro getirisi var.' Gelince onu hemen hayata geçireceğiz. Oradaki kolejin depremden dolayı yıkılması gerekiyor. Ben bunlara söyledim, 5 milyon Euro tutuyor, bırakın ben yapayım. 'Yapamazsın' vs. dediler. Dedim, getirin imzalayayım, yapmadılar."

        "BAŞKANINIZA SAYGILI OLACAKSINIZ"

        Aziz Yıldırım bir dernek üyesinin kendisine sarf ettiği, "Hedef 1 milyon üye dedik ama bu üyelik ücretleri ile nasıl olacak? Bu ücretler konuşulurken kavga çıktı kongrede, yine üstümüze atlayacaktı.." şeklinde sözler karşısında ise Başkan Ali Koç'a destek verdi. Yıldırım, "Öyle deme, başkanınız o, başkanınıza saygılı olacaksınız." ifadesini kullandı.

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