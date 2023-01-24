Bir diğer adı nitrojen de olan azot elementi renksiz, tatsız ve kokusuz bir gaz olarak tarif edilebilir. Besinlerin korunması ve saklanmasından, otomotiv ve uçak sanayine kadar birçok alanda kullanılan azot elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Azot simgesi nedir? İşte azot elementi hakkındaki tüm detaylar…

Azot Simgesi Nedir?

Dünya atmosferinin yaklaşık olarak %78’ini meydana getiren azotun sembolü N’dir. İsmini sodyum karbonat anlamına gelen “nitron” ve üreten anlamına gelen “gene” kelimelerinden alan nitrojen (azot) elementi ilk kez 1770’lerde keşfedilmiştir.

Azot Elementi Özellikleri

İlk olarak 1770’lerde keşfedilen azot gazı, başlangıçta gübre üretimi gibi zirai amaçlarla kullanılmış; bu elementin bilimsel kaynaklara girmesi ise 18. yüzyılda gerçekleşmiştir. Azot ya da bir diğer ismiyle nitrojen elementin mucidi, İskoç kimyager Daniel Rutherford olarak kabul edilir. İskoç kimyager, 1772 yılında bu gazın diğer gazlardan farklı olduğunu keşfetmiş ve ona “zararlı hava, sabit hava” gibi isimler vermiştir. Günümüzde kullanılan azot ya da nitrojen kelimelerinin ortaya çıkışı ise daha sonra gerçekleşmiştir. Fransız kimyager Antoine-Laurent de Lavoisier; Yunancada cansız anlamına gelen azotos kelimesinden azote sözcüğünü türetmiştir. Nitrojen kelimesinin ortaya çıkışı ise 1790 senesinde gerçekleşmiştir. Bir başka Fransız kimyager olan Antoine Chaptal, nitron ve gene kelimelerini birleştirerek nitrojen sözcüğünü meydana getirmiştir.

Dünya’nın atmosferinde en çok bulunan element olan azot; renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Kaynama noktası -196 derece olan bu elementin erime noktası ise -210 santigrat derecedir. Amino asit, amonyak, siyanür gibi bileşikler de oluşturan azot ya da nitrojen elementinin en önemli kaynağı havadır ve sıvı ya da gaz azot havadan distilasyon yöntemleri ile elde edilmektedir.