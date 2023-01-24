Oksijen ile temas ettiğinde tepkime vermemesi ve çoğu asidin içinde çözülmeyen yapısından ötürü reaktif olmayan bir element olarak tarif edilen altın elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Tarih boyunca dünya siyaseti ve ekonomisini de yönlendirmiş en önemli element olan altın madeni neden değerlidir? İşte, altın elementine dair tüm detaylar…

Altın Simgesi Nedir?

Tarihin her döneminde sahip olduğu kıymeti korumayı başarmış bir element olan altının sembolü Au’dur. Latincede parlayan, ışıldayan gibi anlamlara gelen “aurum” kelimesinden türetilmiş olan altının sembolü bu ismin kısaltılmış halidir.

Altın Elementi Özellikleri

Elimizde net bir veri olmasa da altın elementinin insanlık tarafından kullanılmasının MÖ. 4000’li yıllara kadar gittiği tahmin edilmektedir. Tarihin ilk evrelerinden günümüze kadar kurulmuş birçok devlet ve yaşamış birçok medeniyette altın elementi, gerek basılan paralarda gerekse de süs ve ziynet eşyalarında değerli bir maden olarak işlenmiş ve kullanılmıştır.

Periyodik tabloda geçiş metalleri grubu içinde yer alan altın; saf haliyle parlak, yumuşak ve sarı bir element olarak dikkat çekmektedir. Metal grubu içindeki en yumuşak metal olarak bilinen bu element, bu özelliğiyle kolayca dövülen, kesilen ve şekil verilen bir element olmuştur.

Çok kolay bir şekilde kimyasal tepkimeye girmeyen altın, aynı zamanda gümüş ve bakır elementinden sonra ısı ve elektriği en iyi ileten metaldir. Hava ve su ile temastan çok etkilenmeyen, kararmayan, paslanmayan bir metal olan altın, birçok asit çeşidine karşı da oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Doğada saf halde bulunabilen bir element olan altın, bu özelliği sebebiyle tarihin eski dönemlerinden itibaren çıkarılmıştır. Bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmalara göre tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar yaklaşık olarak 150 bin ton altın çıkarıldığı tahmin edilmektedir.