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Haberler Gündem Eğitim Altın Simgesi Nedir? Altın Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
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Altın simgesi nedir? Altın elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Dünyadaki en değerli metal olma özelliğine sahip olan altın; element olmasının yanında insanlığın her daim ele geçirmek istediği ticari bir meta olmuştur. Çok yumuşak bir yapısı olmasından ötürü kolayca işlenebilen ve şekil alabilen altın elementi özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Altın Simgesi Nedir? Altın Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
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Oksijen ile temas ettiğinde tepkime vermemesi ve çoğu asidin içinde çözülmeyen yapısından ötürü reaktif olmayan bir element olarak tarif edilen altın elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Tarih boyunca dünya siyaseti ve ekonomisini de yönlendirmiş en önemli element olan altın madeni neden değerlidir? İşte, altın elementine dair tüm detaylar…

Altın Simgesi Nedir?

Tarihin her döneminde sahip olduğu kıymeti korumayı başarmış bir element olan altının sembolü Au’dur. Latincede parlayan, ışıldayan gibi anlamlara gelen “aurum” kelimesinden türetilmiş olan altının sembolü bu ismin kısaltılmış halidir.

Altın Elementi Özellikleri

Elimizde net bir veri olmasa da altın elementinin insanlık tarafından kullanılmasının MÖ. 4000’li yıllara kadar gittiği tahmin edilmektedir. Tarihin ilk evrelerinden günümüze kadar kurulmuş birçok devlet ve yaşamış birçok medeniyette altın elementi, gerek basılan paralarda gerekse de süs ve ziynet eşyalarında değerli bir maden olarak işlenmiş ve kullanılmıştır.

Periyodik tabloda geçiş metalleri grubu içinde yer alan altın; saf haliyle parlak, yumuşak ve sarı bir element olarak dikkat çekmektedir. Metal grubu içindeki en yumuşak metal olarak bilinen bu element, bu özelliğiyle kolayca dövülen, kesilen ve şekil verilen bir element olmuştur.

Çok kolay bir şekilde kimyasal tepkimeye girmeyen altın, aynı zamanda gümüş ve bakır elementinden sonra ısı ve elektriği en iyi ileten metaldir. Hava ve su ile temastan çok etkilenmeyen, kararmayan, paslanmayan bir metal olan altın, birçok asit çeşidine karşı da oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Doğada saf halde bulunabilen bir element olan altın, bu özelliği sebebiyle tarihin eski dönemlerinden itibaren çıkarılmıştır. Bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmalara göre tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar yaklaşık olarak 150 bin ton altın çıkarıldığı tahmin edilmektedir.

Dünyanın en değerli elementlerinden bir tanesi olan altının kullanım alanı ise öncelikli olarak mücevher ve yatırım sektörüdür. Kuyumculuk zanaatında altının; bakır, gümüş ve platin gibi başka metallerle olan alaşımları kullanılmaktadır. Yüksek bir iletkenliğe sahip olan bu element, elektronik cihazlarda da kullanılan bir metaldir. Bu özelliği sebebiyle altın; uzay araçları, bilgisayar parçaları ve uçak motorları gibi birçok ürünün imalatından sıklıkla kullanılmaktadır.

Dünya altın rezervinin yaklaşık üçte ikisi Güney Afrika’da bulunmaktadır. Bugün madenlerden çıkarılan ve işlenen altının yıllık 1500 ton civarında olduğu bilinmektedir. Elde edilen bu elementin %50’si takı ve mücevheratta %40’ı yatırımda %10’u ise sanayi sektöründe kullanılmaktadır.

Altın Madeni Neden Değerlidir?

Altın doğada nadir olarak bulunan bir element olmamasına rağmen en değerli madenler arasında öne çıkmaktadır. Altın madenin çok yumuşak ve kolay işlenebilir olması, bu elementin doğada oldukça kararlı bir yapıda bulunması sebebiyle hava ve sudan çok fazla etkilenmemesi, paslanmaması, birçok aside karşı dirençli olması gibi sebepler altın madenini değerli kılan özelliklerdir.

Altın Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

Tarih boyunca uygarlıklar tarafından kullanılmış bir element olan ve Au simgesiyle gösterilen altın; periyodik tablonun, 6. periyodunun 11. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 79 olan altının kaynama noktası 2836 santigrat derece; erime noktası ise 1064 santigrat derece olarak ölçülmüştür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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