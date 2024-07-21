Azra Akın, ailesiyle tatil sezonun Bodrum'da açtı
14 Nisan'da kızı Arya'yı kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşayan Azra Akın, eşi Atakan Koru ve çocuklarıyla birlikte tatile Bodrum'a gitti
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru, çocukları Demir ve Arya ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Azra Akın, bir plajda eşi Atakan Koru ve kızı Arya ile birlikte görüntülendi.
ARYA DENİZLE TANIŞTI
Kızı Arya'yı kucağına alan 42 yaşındaki tescilli güzel, eşiyle birlikte bebeğini denizle tanıştırdı.
Kızlarına oyun oynatan Azra Akın ile Atakan Koru'nun keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.
"ARYA'YLA İLK TATİL MACERAMIZ"
Öte yandan 14 Nisan'da kızı Arya'yı dünyaya getiren Azra Akın, Bodrum'a gidecekleri sırada havalimanı ailece çektirdikleri fotoğrafı, sosyal medya hesabından "Arya'yla ilk tatil maceramız" notuyla yayımlamıştı.