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HaberlerFiskosAzra Akın: Kimsenin çocuğuna 'Huysuz' demem - Magazin haberleri
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Azra Akın: Kimsenin çocuğuna 'Huysuz' demem

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, önceki gün oğlu Demir ile birlikte alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akın, "Geçen günlerde bir arkadaşınız bizi çekmişti, ben 'Uykusuz' demiştim Demir için ama 'Huysuz' dediğim yazılmış. Bu çok yanlış. Ne kendi çocuğuma ne de başkasının çocuğu için 'Huysuz' derim. Çok ayıp bir durum" ifadelerini kullandı

Azra Akın: Kimsenin çocuğuna 'Huysuz' demem - Magazin haberleri
"Kimsenin çocuğuna 'Huysuz' demem"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, önceki gün oğlu Demir ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan anne-oğul, mağazaları gezdi.

Karşısında gazetecileri görünce sitem eden Akın, "Geçen günlerde bir arkadaşınız bizi çekmişti, ben 'Uykusuz' demiştim Demir için ama 'Huysuz' dediğim yazılmış. Bu çok yanlış. Ne kendi çocuğuma ne de başkasının çocuğu için 'Huysuz' derim. Çok ayıp bir durum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde cezaevinde hüküm giyen insanların çocuklarını alarak, güzel bir gün geçirmelerini sağlayan Azra Akın, konuyla ilgili, "O bir farkındalık projesiydi. Devamı da en kısa zamanda gelecek. Çok güzel sonuçlar aldık" ifadelerini kullandı.

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