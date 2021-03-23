Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı.

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 2002 Dünya Güzeli, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 39 yaşındaki Akın, eşi ile birlikte çekilen bu yeni romantik karesini Instagram hesabından yayınladı.

Geçtiğimiz aylarda "Çocuklar benim en hassas ve duyarlı tarafım. 'Çocuk' denince akan sular duruyor" açıklamasını yapan Azra Akın'ın kalp emojileri ile paylaştığı gönderi takipçilerinden 42 binden fazla beğeni aldı.

Akın'ın paylaşımına oyuncu olan yakın arkadaşı Burcu Kara ise, "Canım, ne güzelsiniz..." şeklinde yorum yaptı.