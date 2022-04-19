BABA 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Uğur’un köşke gelmesiyle birlikte evde bütün dengeler bir anda bozulur. Emin’in yokluğunda evi ve şirketi toparlamaya çalışan Kadir için işler iyice çıkmaza girer. Kadircan’ın ilgisini üstünde tutmaya çalışan Cansu, sürpriz bir hamle yapar.

İlhan’ın evlilik teklifinden sonra Emin’le yüzleşen Büşra çok zor bir karar almak zorunda kalır. Büşra’ya olan aşkını ispat etmek için kararlı olan İlhan en büyük kozunu oynar. Servet’le ilgili şok edici bir gerçekle yüzleşen Emin soluğu oğlunun karşısında alır.