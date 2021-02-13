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Baba 2 filmi konusu nedir? - Baba 2 filmi oyuncuları kimler? Baba 2 filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

TRT1'de bu akşam orjinal adı The Godfather II olan Baba 2 filmi ekranlara geliyor. Aksiyon drama türündeki filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Baba 2 filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler...

Baba 2 filmi konusu nedir? - Baba 2 filmi oyuncuları kimler? Baba 2 filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

1974 yılında vizyona giren ve unutulmaz filmlerden biri olmayı başaran Baba 2 filmine dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

BABA II FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç Vito Corleone, Amerika'ya yeni gelmiştir. 1917 yılında, New York şehri'nin yerel mafyalarından birinin liderini öldürünce saygınlık kazanır ve korkulan biri haline gelir. Bu arada, 50 yıl sonra, Michael Corleone, Washington'da senato komitesine aile işleriyle ilgili ifade vermektedir.

1972 yapımı ilk filmin devamı niteliğinde, yine yazar Mario Puzo ve yönetmen Francis Ford Coppola'nın yaratıcı ellerinden çıkmış usta işi bir yapım. Eleştirmenler tarafından, önceki filmden daha başarılı bulunan az sayıdaki devam filminden biri olarak kabul ediliyor.

BABA II FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, John Cazale

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