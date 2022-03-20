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Haberler Televizyon Baba 6. bölüm ön izleme sahnesi yayında! Baba dizisi 6. yeni bölümde neler olacak?
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Baba 6. bölüm ön izleme sahnesi yayında!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi ‘Baba’nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Kadir’in holdinge gelip babasının karşısına oturduğu sahnede ikili arasında gerilim giderek tırmanıyor. İşte Baba dizisi 6. bölüm ön izlemesi

Baba 6. bölüm ön izleme sahnesi yayında! Baba dizisi 6. yeni bölümde neler olacak?

Kadir, babasına ortak olduklarını söyleyerek meydan okurken Burak da Emin’e bütün çocuklarına hisse verdiğini hatırlatıyor. Emin duyduklarına rağmen geri adım atmazken “Benim dükkanım, benim kararlarım!” diyerek Kadir’e rest çekiyor. Baba oğul arasındaki bu çatışmanın sonucunda yaşanacaklar ise merakla bekleniyor.

İşte Baba’nın 6. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

BABA’NIN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kadir’in evden ayrılmasıyla köşkte ve holdingde dengeler değişir. İşleri yönetmekte zorlanan Emin iyice köşeye sıkışır. Servet, üstündeki şüphelerden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgilere ulaşır. Hastalığıyla bir kez daha sınanan Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken bu durum eve de yansır. Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları Fazilet ve Emin'i harekete geçirince, Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. İlhan’ın ailesi üzerindeki planlarını öğrenen Kadir, oyunu İlhan’ın kurallarıyla oynamaya karar verir ve ikili arasındaki tansiyon iyice yükselir.

‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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