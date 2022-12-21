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'Baba'da büyük final öncesi merak arttı

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'da büyük final öncesi yaşanan gelişmeler büyük merak uyandırdı. Heyecan dolu bölümün sonunda aralarında büyük bir savaş başlayan Kadir ve Selahattin karşı karşıya geldi

'Baba'da büyük final öncesi merak arttı
'Baba'da büyük final öncesi merak arttı
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HABERTURK.COM

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'da büyük final öncesi yaşanan çarpıcı gelişmeler büyük merak uyandırdı. Heyecan dolu bölümün sonunda aralarında büyük bir savaş başlayan Kadir ve Selahattin karşı karşıya geldi. İkili arasında gerilim dolu anlar yaşanırken Erol'un birden cebinden çıkardığı bıçağı Kadir'e doğrultması izleyenleri şoke etti. Diğer tarafta Büşra'nın kaçırıldığını gören İlhan karısını kurtarmaya çalışırken kafasına aldığı darbeyle yere yığıldı. Selahattin'in Erol'u ailesiyle tehdit edip Kadir'i öldürtmek istediği öğrenilirken, final bölümünde neler olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

"Kadir'i öldürmeni istiyorum"

İzlemek için tıklayınız

ÇÖPKÖY'DE BÜYÜK SAVAŞ BAŞLADI

Selahattin'e karşı Kadir'in yanında duran Çöpköy halkı savaş başlattı. Selahattin'in adamlarının saldırılarından korunmaya çalışan insanlar Çöpköy'de bir depoya sığındı. Emin, tüm bu karışıklığın ortasında Firuze'yi Kadir'e isteyerek iki genç aşığı kavuşturmak için ilk adımı attı. Recep'in ölüm haberi başta Kadir olmak üzere tüm Çöpköy halkını derinden sarsarken, Selahattin herkesin bir gün içinde evlerini boşaltıp köyü terk etmesini söyledi. Cabbar ve adamları, Çöpköy halkının sığındığı depoya baskın düzenledi ancak Kadir ve onu destekleyen insanlar, büyük bir mücadeleye girerek onları yenilgiye uğrattı.

Çöpköy halkının savaşı;

İzlemek için tıklayınız

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba' final bölümüyle salı akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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