Baba'dan nefes kesen sezon finali!

Sen Ve Ben filmi konusu nedir?

Firuz'la iş yaptığı için Servet'in başı derde girerken Firuz yeniden İlhan'la anlaşarak Kadir'e karşı atağa geçti. Bu sırada Firuz, Emin'i kaçırdı. Ferit Karaçam'ın katilinin peşine düşen Büşra ise finalde Ahmet'i tuzağa düşürdü ve suçunu itiraf ettirdi. Yakalanma korkusuyla Ahmet, Büşra'daki kanıtı almaya çalışırken genç kadını havuzda boğmaya çalıştı. Saruhanlı ailesinin her bir ferdi için artık tehlike çanları çalıyordu.

'Baba'nın dün akşam yayınlanan heyecan dolu sezon finalinde; Ferit Karaçam'ın katilini bularak Kadir ve İlhan'ın arasındaki savaşı bitirmek isteyen Büşra, Ceyhun'dan Ahmet'in düğün gecesi köşke gizlice girdiğini öğrendi. Ahmet'in Ferit'in katili olduğunu kanıtlamak için ona mesaj atarak tuzağa düşürmek istedi. Tuzağa düşen Ahmet, Büşra'nın karşısına çıktı ve Ferit'i öldürdüğünü itiraf etti. İtiraf anını Büşra'nın kayıt altına aldığını görünce ise zorla telefonunu almak istedi. Korku dolu final sahnesinde Büşra'yı yakalayan Ahmet, havuzda genç kadını boğmaya çalıştı. Büşra'ya neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #BABA'NIN SEZON FİNALİNİ KONUŞTU!

'Baba', sezon finaliyle ABC1 20+'da 4.75 izlenme oranı (rating), 13.04 izlenme payı (share), AB'de 4.48 izlenme oranı (rating), 14.34 izlenme payı (share), TOTAL'de ise 3.75 izlenme oranı (rating) 11.01 izlenme payı (share) elde etti. #Baba etiketi Twitter Türkiye'de 1 saat 40 dakika, #yolunsonu etiketi ise 1 saat 15 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

KADİRCAN TESLİM OLDU, YAŞAR AMELİYATA ALINDI

Firuz, İlhan'dan aldıklarını yurtdışına kaçırmak için holdinge ait gemileri kullanmak istedi. Servet neye imza attığını bilmeden onaylayınca Burak, Saruhanlıları ve holdingi korumak için çareyi Kadir'in yanına gitmekte buldu. Ailesinin geleceğini korumak için polise giden Kadir, Firuz ve Servet'in iş ilişkisinin şahsi olduğunu söyleyerek ihbarda bulundu. Telefonuna gelen mesajla Cansu hakkındaki şüpheleri giderek artan Kadircan, Cansu'nun karşısına çıkarak hesap sordu. Kadircan, kandırıldığını düşünürken Cansu, yeni hedefi Servet'in peşindeydi. Cansu ile ilgili gerçeği amcasına anlatmak için onu aramaya çıkan Kadircan, şok edici o manzarayla karşılaştı. Cansu ve Servet'in yakınlaştığı anlara şahit olan Kadircan deliye döndü. Firuz ve adamlarının gemiye gizlice yüklendiklerine polis baskın yaparak el koydu. Bu sırada Cansu'yu bulan Kadircan ondan hesap sorarken sinirlerine hakim olamayarak genç kadını sarstı. Tartışma sırasında kendini kurtarmak isterken dengesini kaybeden Cansu uçurumdan aşağı yuvarlandı. Cansu'nun cansız bedenini gören Kadircan dehşete düştü. Oğlunun gençliğini yaktığını düşünen Yaşar, Binnur'un baskısıyla suçu üstlenmek istedi. Yaşadıkları ağır gelen Yaşar fenalaşınca apar topar ameliyata alındı. Kadircan ise polise teslim oldu.

Cansu uçurumdan düşüyor;

KADİR İLE İLHAN'IN NEFES KESEN KARŞILAŞMASI

Firuz kendisini ihbar eden kişinin İlhan olduğunu düşünerek İlhan'ın karşısına çıktı ancak İlhan, Kadir'in ikisine de oyun oynadığını Firuz'a söyledi. Bunun üzerine Firuz, oğlunu ameliyat kapısında bekleyen Emin'i kaçırdı. Babasının kaçırıldığını ve hırpalandığını gören Kadir öfkeden deliye dönerek İlhan'ın karşısına çıktı. İkili arasında nefes kesen bir hesaplaşma yaşandı. Birbirlerini öldürecek kadar gözleri kararan ikili Elif'in, Büşra'nın tehlikede olduğunu söylemesiyle kendine geldi.

Kadir ile İlhan kozlarını paylaşıyor;