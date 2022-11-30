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Baba dizisi nerede çekiliyor?

Her hafta Salı günü SHOW TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi, Saruhanlı ailesinin başından geçen olayları konu alıyor. Her bölümde yükselen heyecanla birlikte dizinin çekildiği mekânlar da ilgi görülüyor. Dizi, birkaç ayrı yerde çekiliyor.

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  • Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir, ne zaman yayınlanıyor?

    SHOW TV'nin sevilen dizisi Baba'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta Salı günleri yayınlanan dizi konusunun yanı sıra mekânlarıyla da merak ediliyor. İşte, Baba dizisinin çekildiği yerler ve o meşhur konak...
  • Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir, ne zaman yayınlanıyor?

    BABA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

    Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor.

    Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.
  • Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir, ne zaman yayınlanıyor?

    BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Baba dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleşmektedir. Beşiktaş ve Galata semtleri başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen Baba dizisinde yer alan konak ise Reşat Paşa Konağı’dır.
  • Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir, ne zaman yayınlanıyor?

    REŞAT PAŞA KONAĞI NEREDE?

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Reşat Paşa Konağı, Ahmet Reşat Paşa Köşkü olarak da bilinir. Konağın inşaatına 1886 tarihinde başlanmış, 14 yıl sonra tamamlanabilmiştir. Ahmet Reşat Paşa II.Abdülhamit döneminde Batı’da eğitimini tamamlamış ilk maliyecilerdendir. Köşkün selamlık bölümü özel mülk olup, haremlik bölümü restaurant olarak kullanılmaktadır.
  • Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir, ne zaman yayınlanıyor?

    BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

    Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

    Beril Pozam - Sevil Öztürk

    Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

    Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

    Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

    Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

    Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

    Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

    Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

    Özge Özacar - Cansu Erim

    Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
  • Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir, ne zaman yayınlanıyor?

    Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

    Begüm Akkaya - Vildan

    Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

    Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

    Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

    Macit Koper - Ferit Karaçam

    Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı

    Nihan Okutucu - Uğur Birmay

    Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

    Tolga Sala - Kürşat Doğan

    Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

    Osman Akça - Burak Aslan

    Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

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