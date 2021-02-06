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Baba filmi konusu nedir? - Baba filmi oyuncuları kimler? Baba filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

TRT1'de bu akşam orjinal adı The Godfather olan Baba filmi ekranlara geliyor. Aksiyon drama türündeki filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Baba filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler...

Baba filmi konusu nedir? - Baba filmi oyuncuları kimler? Baba filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

1972 yılında vizyona giren ve unutulmaz filmlerden biri olmayı başaran Baba filmine dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

BABA FİLMİ KONUSU NE?

Filmin hikâyesi, II. Dünya Savaşı’nın bittiği yıl olan 1945’te başlar ve 10 yıllık bir dönemi kapsar.

Corleone ailesi, Don Vito Corleone’nin başında olduğu, suça dayalı bir örgüt kurmuş olan İtalyan asıllı meşhur bir ailedir. Aile, New York’taki diğer dört aileyle birlikte New York’un yeraltı işlerini yönetmektedir. Ancak Corleone ailesini diğerlerinden ayıran özelliği, Don Corleone’nin cebinde bozuk para gibi taşıdığı politikacılar ve yargıçlardır. Politikacılar ve yargıçlarla olan bu yakın ilişkileri diğer ailelerin açamadığı kapıları açabilmesini sağlamaktadır.

İtalya ve New York’un en meşhur uyuşturucu üreticisi ve dağıtıcısı olan “Türk” lakaplı Solozzo, Don Corleone’den, ilişkilerini kullanarak kendisine yasal koruma sağlamasını ve 1 milyon dolar nakit para vermesini ister, karşılığında elde edilecek kârdan pay teklif eder. Teklife göre, ilk yıl Corleone Ailesi’ne kalacak olan para 3-4 milyon dolar civarında olacaktır.

Ancak Don Corleone teklifi reddeder. Gerekçesi, iyi ilişkileri olsa da, Don Corleone’nin uyuşturucu işi ile bağlantısı olduğunu öğrenen siyasetçilerin ilişkilerini gözden geçirme gereği duyacak olmalarıdır. Don Corleone’ye göre politikacılar kumarı bir zaaf olarak görüyorlardır ama uyuşturucu pis iştir.

Bunun üzerine arkasına Tataglia Ailesi’ni ve New York’ta polis şefi olan McClusky’i alan Solozzo, Don Corleone’yi vurdurtur. Ölümden son anda kurtulan Don Corleone’yi ve tüm aileyi kötü günler beklemektedir. Bu süreçte, fevri hareketleriyle bilinen, Don Corleone’nin en büyük oğlu Sonny ölecek, II. Dünya Savaşı’ndan kahraman olarak dönen en küçük oğlu Michael ise, daha önce aile işleriyle hiç ilgilenmediği ve bunu istemediği halde olayların akışı onu hikâyenin merkezine doğru itecektir. Ve New York’ta suç aileleri arasındaki savaş başlayacaktır…

BABA FİLMİ OYUNCULARI

Marlon Brando
Al Pacino
James Caan
Robert Duvall
Richard S. Castellano
Diane Keaton
Abe Vigoda
Sterling Hayden
Talia Shire
John Cazale
John Marley
Richard Conte
Gianni Russo
Al Lettieri

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