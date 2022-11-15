Baba ile oğul tartışması cinayetle bitti!

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Hacı İlyas Mahallesi'nde yaşayan A.K. ile babası M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
BABASINA TÜFEKLE ATEŞ ETTİ
AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle A.K. babasına tüfekle ateş etti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücuduna saçmaların isabet ettiği M.K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
OĞLU GÖZALTINA ALINDI
M.K'nin cenazesi, incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli A.K. gözaltına alındı.
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