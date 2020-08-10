İHA

Bursa'nın,, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edilen bilgiye göre, saat 01.00 sıralarında, B221 sokakta yaşayan baba B.D. ve oğul E.D. arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğul E.D., babası B.D.'yi bıçakla yaraladı.

OĞUL E.D. GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre B.D. yakınları tarafından Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı babanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri E.D.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.