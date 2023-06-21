Suat K. ve Yılmaz K. evlerine giderken, Çetin K. de jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Elvide K., gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Mengen İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Elvide K.'nin arbede sırasında vücudunda kesikler oluştu, burnu kırılırken kaburgalarında çatlak ve kolunda incinme oldu. Kaşı yarılan ve kolu alçıya alınan Elvide K., taburcu edilirken, üst katta oturan kayınbiraderinin kendisine ve çocuklarına tekrar saldırmasının korkusunu yaşadığın söyledi.

Kardeşinin yer mevzusu yüzünden kendilerini sindirmeye çalıştığını belirten Çetin K., "Ben Ankara'da düğündeydim. O gün akşam sopalarla çocuğumun önünü kesmişler. Daha sonra biraderim beni arayıp 'Bu iş kötüye gidiyor' diye beni tehdit etti. Aramızda yer yurt mevzusu var, bizi sindirmeye çalışıyorlar. Ankara'dan gelip sabah kalktığımda ocakları yaptırmak için köy konağına gittim. Daha sonra geldiğimde karşılaştık ve elinde balta vardı. Baltayı atmasını ve öyle konuşmak istediğimi söyledim. Elinde baltayı atmayarak 'sana vururum' dedi. O sırada zaten arbede yaşandı. Sonra eşim geldi araya girdi o da yere yıkıldı. Ben de yere düştüm o sırada kafama tekme attılar" diye konuştu.

"KÂBUS YAŞADIM. BİZİ BU EVDEN ATMAK İSTİYORLAR"

Elvide K. ise, eşinin Çankırı'da aşçı olarak çalıştığını ve çoğu zaman evde yalnız olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Kâbus yaşadım. Ben evdeyken sesleri duydum ve camdan baktığımda baltayla saldırdıklarını gördüm ve hemen fırladım. İtiş kakış yaşandı baltayı da elinden bırakmadı. Bir gün önce burada ben yoktum çocuklarıma saldırmışlar. Neden çocuklarımla uğraşıyorsunuz, dedim. Tehdit ve küfürlerden sonra baltayla saldırdılar, yumruk attılar. Boğazımı sıkıp yere fırlattılar. Kafamdan kanlar fışkırdı, kendimden geçmişim. Burnumda kırıklar var dikişler var. Kolumda da zedelenme var alçıya alındı. Şikayetçiyim sonuna kadar. Benim olsun çocuklarımın olsun canı tehlikede. Köy muhtarına da hayatımız tehlikede, diye söyledim. Bizi bu evden bir hissemiz var, diye atmak istiyorlar."