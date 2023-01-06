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Haberler Gündem 3. Sayfa Baba ve oğlunun öldüğü kuyu faciasında detaylar ortaya çıktı!
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2 yaşındaki Batu ve babasının öldüğü kuyu, zeytin ağaçlarını sulamak için açılmış

Manisa'da su kuyusuna düşen Aytuğ Demir ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, feci şekilde hayatını kaybetmişti. Kuyunun ise zeytin ağaçlarını sulamak için açıldığı, ancak su çıkmadığı halde kapatılmadığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin polisteki işlemleri ise sürüyor

Baba ve oğlunun öldüğü kuyu faciasında detaylar ortaya çıktı!
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DHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde Aytuğ Demir (28) ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'in 60 metrelik sondaj kuyusunun 15 metresinde sıkışıp, hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre kuyunun yaklaşık 6 ay önce zeytin ağaçlarını sulamak için açıldığı, Aytuğ Demir'in de siteye 2 ay önce taşındığı öğrenildi. Kaçak olduğu tespit edilen sondaj kuyusu kapatılırken, gözaltına alınan 2 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.

60 METRE DERİNLİĞİNDE ÇIKTI

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Salihli ilçesi Barış Mahallesi'ndeki 84 binanın bulunduğu Gülnar Sitesi'nde meydana geldi. Ailesine ait bir gıda şirketinde yöneticilik yapan Aytuğ Demir, eşi Yağmur Demir ile çocukları Batu Demir'i sitenin içerisindeki çocuk parkına götürdü. Burada bisikletiyle dolaşan Batu Demir, bir süre sonra bisikletinden indi.

Batu'nun yaklaşık 60 metrelik sondaj kuyusuna düştüğünü gören Aytuğ Demir, oğlunun peşinden atladı. Çığlıkları duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılan kamera ile kuyudaki Aytuğ Demir ve Batu'ya ulaştı.

Aytuğ Demir ile oğlu Batu'nun yaşadığı belirlendi. Kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri, 15 metre derinlikte ulaştıkları baba ve oğlunu kurtarmak için sondaj kuyusuna paralel çukur kazdı. Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla 15 metre derinlikte sıkışan baba ve oğluna ulaşıldı ancak hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Batu'nun vücudunun tamamının balçıkla kaplı olduğu, babanın ise göğüs hizasına kadar balçığa battığı görüldü. Baba ve oğlunun cansız bedenleri önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÜSTÜ KAPATILMAMIŞ

Kaçak olduğu belirlenen sondaj kuyusunun yaklaşık 6 ay önce sitedeki zeytin ağaçlarını sulamak için açıldığı ancak su çıkmadığı öğrenildi.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili site yöneticisi Hamza A. ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Ç., gözaltına alındı. Firmanın, sondaj kuyusunu açıp, yönetime teslim etmesine rağmen üstünün kapatılmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Aytuğ Demir'in ise babası Mehmet Demir'in de oturduğu siteye 2 ay önce taşındığı öğrenilirken, çiftin 15 Haziran 2020'de evlendiği Batu'nun ise ilk çocukları olduğu öğrenildi. Baba ve oğlunun ölümünden geriye, olay yerinde çekilen Batu'nun bisikleti ve Aytuğ Demir'in ayakkabının yer aldığı fotoğraf kaldı. Öte yandan kuyu olayın ardından kapatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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