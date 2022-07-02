Babacan: Zam yeterli değil 0:00 / 0:00

DEVA Partisi, Genel Başkan Ali Babacan'ın katılımı ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde miting düzenledi. Gebze Mevlana Kapalı Pazar Alanı'nda halka seslenen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın gündeminde ağırlıklı olarak ekonomi vardı.

Konuşmasında Gebze'de metro projesine değinen Babacan, "İnşallah o işi bitirmek de bize nasip olacak. Metroyu davullarla, zurnalarla hep beraber açacağız" dedi. "Öyle çok sık söz vermeyiz. Söz verince tutarız" diyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: "DEVA sözü veriyorum: Ülkemizi bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız.“

"EV, ARABA ALMAK, TATİLE GİTMEK HAYAL OLMAYACAK"

Babacan iktidara geldiklerinde vatandaşın ev, araba almasının, tatile gitmesinin hayal olmayacağını söyledi. Babacan iktidara seslenerek şöyle dedi:

Önümüzdeki kurban, emeklinin bayram ikramiyesini doğru dürüst bir rakama çıkarın. Gerçek enflasyon kadar arttırın. Bir kurban parası bari verin şu emekliye"

"1 GRAM ALTIN 1000 TL, ASGARİ ÜCRET 5.500 TL"

Hükümetin asgari ücrete yaptığı zammın yeterli olmadığını söyleyen DEVA Lideri Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Düğün sezonu açıldı. Bir adet gram altın 1.000 TL. Asgari ücret 5.500 TL. Bizim ekonomi yönetiminin başında olduğumuz dönemle kıyaslayalım. 1 gram altın 80 TL, asgari ücret 800 TL. Asgari ücretli bir vatandaşımızın cebinden her ay 4,5 adet gram altın çalınmış.”

"DEVA İKTİDARINDA ÖZGÜRLÜKLER NEFES ALACAK"

İş, istihdam için önce özgürlüğün olması gerektiğini dile getiren Babacan, "Önce adalet olacak. Önce güven ortamı olacak. Biz özgürlük ve güven iklimini sağladığımızda, yatırımlar Türkiye'ye akacak. Hem de oluk oluk akacak" sözlerine yer verdi.

Babacan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

ÜNİVERSİTE SINAVINI BİR GÜNE SIĞDIRMAYACAĞIZ

DEVA iktidarında gençlerin iki ayağını bir pabuca sokmayacağız. İktidarımız zamanında üniversite sınavını sadece bir defa yapmayacağız. Birden fazla günde sınav olacak. Üniversiteyi bitiren gençler iş bulamıyor. Ülkemiz ev genci ile doldu. Neden iş yok, bu ülkede iş bulmak neden zor? Bu ülkede yeterince yatırım yapmıyorlar. Yatırımın olmadığı yerde işsizlik, yoksulluk olur. Biz bu işin yolunu yordamını biliyoruz. Yatırım olmazsa gençlerimize yeni iş alanları açılmaz.

DEVA Partisi iktidarının ilk 90 dakikasında, özgürlüklere nefes aldırmak mümkün. Bir futbol maçı süresinde bunu yapacağız. Uzatma dakikalarına da ihtiyaç yok. İş için, istihdam için; önce özgürlük olacak. Önce adalet olacak. Önce güven ortamı olacak. Biz özgürlük ve güven iklimini sağladığımızda; yatırımlar Türkiye’ye akacak. Hem de oluk oluk akacak. Gençler iş bulacak. Mutlak yoksulluk bitecek bu ülkede, tarihe gömeceğiz.

"BU UYGULADIKLARINA 'KARA KAMBİYO REJİMİ' DENİR"

Bunların bu ülkeye dair bir "A" planı bile yok. İhracatçı, pula çevirdiğiniz millî paramızla yurt dışından hammaddeyi nasıl alacak? Makinalarının borcunu nasıl ödeyecek? Nasıl üretecek? Nasıl ihracat yapacak? Bunları soran yok. Bunlar tutturmuş ‘döviz, döviz’ diye ihracatçıların boğazına sarılıyorlar. Bunlar artık sermaye kontrolü yapmaya başladılar. Bir şirketin banka hesabında döviz varsa, o şirkete krediyi kesiyorlar. Bunlar ülkeyi Özal öncesine götürdüler. Bu uyguladıklarına ‘Kara kambiyo rejimi’ denilir. Ekonomiyi ‘cilalı taş devrine’ geri götürdüler.

GERÇEK ENFLASYON BU ÜLKEDE ŞİMDİ YÜZDE 150

Siz asgari ücreti belirlerken, emekli maaşını belirlerken TÜİK verilerini baz alıyorsanız halkı yanıltıyorsunuz. Bu ülkede açlık sınırı aylık 6 bin liranın üzerinde. Açlık sınırına karşı emekliye 3 bin 500'e geçin diyorlar. Bu ülkede maaşlar gerçek enflasyona göre arttırılmalı. TÜİK'in makyajlı oranlarına göre değil. Gerçek enflasyon bu ülkede şimdi yüzde 150. Önümüz kurban, emeklinin bayram ikramiyesini doğru dürüst bir rakama çıkarın. Gerçek enflasyon kadar artırın. Bir kurban parası bari verin şu emekliye.

"YOKSULLUĞU, YASAKLARI , YOLSUZLUĞU AZDIRDILAR"

3Y ile mücadele edeceğiz, dediler. ‘Yoksullukla, yasaklarla, yolsuzlukla mücadele edeceğiz’ diye geldiler. Yoksulluğu da, yasakları da, yolsuzluğu da azdırdılar. İşte yine 3Y ile gidecekler. 2001 krizinden biz çıkarmadık mı? Bahçeli o zamanda iktidar ortağıydı. Doların ateşi bir türlü düşmüyordu. Geldik çözdük ve enflasyonu tek haneye indirdik. 2008 küresel krizini de biz çözdük. Bilmeyen varsa bilsin. Duymayan varsa duysun. Bizim arkamızda kapı gibi başarılar var. Yine yapacağız. Yepyeni başarılara koşacağız. Biz boşa konuşmuyoruz. DEVA iktidarında araba almak, ev almak hayal olmayacak. Bizim iktidarımızda Türkiye'yi bölgenin en güçlü ekonomisi yapacağız.

"MADIMAK'IN YARASI HALA SARILMAYI BEKLİYOR"

Ben sizlere huzuru, sevgiyi, siyasete yeniden seviye kazandırmayı vaat ediyorum size.Bu yıl Madımak Katliamı'nın yıl dönümü. Bu katliamda aramızdan koparılan 35 insanımızı anıyoruz. Madımak'ın yarası hala sarılmayı bekliyor. Bu ülkedeki her yurttaşını bu ülkenin eşit yurttaşı yapana kadar çalışacağız. Dilovası'nın can yakan bir sorunu var. Hava kirliliği sorunu. Havamızı da suyumuzu da temiz tutmak zorundayız. Üretim tesislerimizi denetleyeceğiz. Gebze'ye senelerdir söz verdikleri metro hattını inşallah biz açacağız.