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Babalar Günü mesajı ve sözleri 2022: Kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü mesajları seçenekleri

Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. Babalar Günü, ülkemizde de bu yıl 19 Haziran 2022 Pazar günü kutlanacak. Babalar Günü mesajı ve kutlama sözleri ile babalarımızın bizler için değeri bir kez daha anlaşılacak. Kardeşe, abiye, sevgiliye ve eşe gönderilecek en güzel, anlamlı, duygusal, kısa, uzun ve resimli Babalar Günü mesajı seçeneklerini sizler için derledik. İşte, farklı ve babanıza sevginizi derinden hissettirecek Babalar Günü sözleri ve mesajları...

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  • 01
    Babalar Günü mesajı ve sözleri 2022: Kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü mesajları ile kutlama sözleri!

    Her haziranın üçüncü pazar gününe denk gelen Babalar Günü, bu yıl 19 Haziran 2022 Pazar günü kutlanacak. Babalar Günü'nde gönderilecek mesajlar ve sözlerle babalarımızın önemi bir kez daha vurgulanacak. Babalar Günü mesajı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Kardeşe, abiye, sevgiliye ve eşe gönderilecek Babalar Günü mesajı arayanlar için en güzel, farklı, samimi, duygusal ve resimli seçeneklere sizler için haberimizde yer verdik. İşte, en güzel, kısa, uzun, duygusal ve resimli Babalar Günü mesajları ve kutlama sözleri...
  • 02
    Babalar Günü mesajı ve sözleri 2022: Kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü mesajları ile kutlama sözleri!

    BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

    Benim babam olduğun için o kadar şanslıyım ki, sensiz bir hayat düşünemiyorum. Büyüleyici gülüşünle, her zaman benim parlayan yıldızım olacaksın. Seni çok seviyorum canım babam. Kelimelerle tam olarak ifade edemeyeceğim kadar çok seviyorum seni. Bizim için yaptığın her şey için sonsuz teşekkürler. Babalar Günün kutlu olsun!
  • 03
    Babalar Günü mesajı ve sözleri 2022: Kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü mesajları ile kutlama sözleri!

    Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile… Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!
  • 04
    Babalar Günü mesajı ve sözleri 2022: Kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü mesajları ile kutlama sözleri!

    Baba, benim için yaptığın her şey için sana minnettarım. Eğer sen beni bu kadar iyi yetiştirmeseydin, bugün olmak istediğim kişi olamazdım. Beni tıpkı kendin gibi yetiştirdiğin için teşekkürler. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sen herhangi bir çocuğun hayal edebileceği en iyi babasın. Babalar Günün kutlu olsun!
  • 05
    Babalar Günü mesajı ve sözleri 2022: Kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü mesajları ile kutlama sözleri!

    Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günün kutlu olsun!
  • 06
    Babalar Günü mesajı ve sözleri 2022: Kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü mesajları ile kutlama sözleri!

    Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!
  • 07
    Babalar Günü mesajı ve sözleri 2022: Kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü mesajları ile kutlama sözleri!

    Sıcak yürekli ve sevecen olmanı seviyorum. Yumuşak ve düşünceli olmana bayılıyorum. Bir çeşit filozof, yazar, entelektüel ya da eleştirmen gibi derin düşüncelerinin olması bana ilham veriyor. Seninle ilgili daha fazlasını, hiç kimsenin göremediği ve bilmediği şeyleri biliyorum. Benim babam olduğun için her gün Tanrı'ya şükrediyorum. Seni seviyorum baba. Babalar Günün kutlu olsun!
  • 08
    Babalar Günü mesajı ve sözleri 2022: Kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü mesajları ile kutlama sözleri!

    Benim için her zaman orada olduğunu bildiğim için, bana doğru yolu gösterdiğin için, bana zor geldiğinde, ben bile kendime inanmazken bana inandığın için, sürekli hayal kurmaya teşvik ettiğin ve bana her zaman ilham kaynağı olduğun için… Kısacası benim için yaptığın her şey için teşekkürler baba. Babalar Günün kutlu olsun!
  • 09
    Babalar Günü mesajı ve sözleri 2022: Kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü mesajları ile kutlama sözleri!

    Her günümü aydınlatan gülümsemelere sahipsin. Övgü dolu sözlerinle beni her zaman çok iyi hissettiriyorsun. Dileklerimin gerçekleşmesi için ne yapması gerektiğini biliyorsun. Her zaman bana anlatacak en iyi hikayeleri olan kişisin. Ve en önemlisi, çok iyi bir dinleyicisin. Sabırlısın, naziksin ve en iyi baba sensin. Bulmayı umduğum en iyi arkadaşsın. Ve bunu yüksek sesle söylemekten gurur duyuyorum, seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!
  • 10
    Babalar Günü mesajı ve sözleri 2022: Kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü mesajları ile kutlama sözleri!

    BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ

    Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun.

    Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

    Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

    Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.
  • 11
    Babalar Günü mesajı ve sözleri 2022: Kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü mesajları ile kutlama sözleri!

    Baba, sen olmasaydı, bugün olduğum insan olmazdım. Babalar Günün kutlu olsun!

    Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

    Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın… Babalar Günün kutlu olsun.

    Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
  • 12
    Babalar Günü mesajı ve sözleri 2022: Kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü mesajları ile kutlama sözleri!

    Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

    Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!

    Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

    Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

    Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

    Bu hayatta ilk öğretmenim, ilk patronum ve sürekli danışmanım canım babacığım. Varlığın benim en büyük dayanağım, Babalar Günün kutlu olsun.

    Keşke sana söyleyeceklerimi en iyi kelimelerle ifade edebilseydim. Benim için yaptığın her şey için minnettarım. Senin için bulabileceğim en iyi kelimeler, seni tüm kalbimle sevdiğim! Babalar Günün kutlu olsun!

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